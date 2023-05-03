Al Sancak'ta büyük çatışma var! Nefesleri kesecek... İşaret ederek duyurdu: Olanlar dikkat...

Nadia’nın yeni hayatı…

Pençe Timi’ni bekleyen sürpriz nedir?

Al Sancak heyecan dolu yeni bölümüyle Perşembe akşamı TRT 1’de.

Güçlü prodüksiyonu, etkileyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla Al Sancak 13. Bölümüyle 4 Mayıs Perşembe günü TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

“Nadia içi zor günler!”

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Sacit Paşa’nın kararı ile resmi muhbirlik süresi boyunca hapis hayatı yaşayan Nadia bu zaman zarfında Ali ile görüşemez. 44 günün sonunda özgürlüğüne kavuşan Nadia’yı yeni hayatında neler beklemektedir? 44 gün sonra karşılan Nadia ve Ali’yi neler beklemektedir?

‘’Pençe Timi, Emre’nin peşinde’’

İstihbarat personeli Emre bir operasyon esnasında kaçırılıp örgüt tarafından esir edilmiştir. Emre’yi kurtarmak için Pençe Timi denizaşırı bir ülkeye operasyon düzenler. Büyük bir örgüt kampına baskın yapan Pençe Timi’ni hangi sürprizler beklemektedir?

‘’Nadia’nın yeni hayatı’’

Hapisten çıkan Nadia soluğu Ali Yüzbaşı’nın evinde alır. Nadia’nın özgürlüğüne kavuştuğunu duyan Elizabeth kolyeyi ister. Nadia içinde büyük sırlar olan kolyeyi Elizabeth’e verecek midir?

‘’Düşmanlar ile Ali yüz yüze’’

Kolyeyi ele geçirmek için Nadia ile buluşmaya giden Boran ve Elizabeth’in bütün hesapları Ali’nin zekice planı sayesinde sekteye uğrar. Ali’yi karşılarında gördüklerinde bu yüzleşmeye nasıl tepki vereceklerdir? Büyük bir risk alan Ali’nin bundan sonraki planı ne olacaktır?

YÖNETMEN: Günay Günaydın

SENARYO: Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Mehmet Arı, Selman Kılıçaslan

OYUNCULAR: Uğur Güneş (Ali), Gülsim Ali İlhan (Nadia), R.Aybars Düzey (Selim), Emre Dinler (Cengiz), Cem Kurtoğlu (Sacit), Ahmet Yenilmez (Çelebi), Nihat Altınkaya (Boran), Funda İlhan (Elizabeth), İdris Nebi Taşkan (Aras), Gözde Türker Güler (Aslı), Ahmet Olgun Sünear (Selçuk), Melih Özdoğan (Sabri), Tezhan Tezcan (İsmail), Ömer Faruk Aran (Bora), Murat İnce (Mustafa), Fatih Gühan (Süleyman), Çağlar Sayın (Hüseyin), Suna Ayar (Büşra), Eslem Akar (Sedef) Asuman Çakır (Muazzez), Tutku Damla Aygan (Lilith)