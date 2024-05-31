Al Özgür Özel'i, vur Kemal Kılıçdaroğlu'na! Bakın yine ne herzeler yumurtladılar

Kemal Kılıçdaroğlu, uzun bir suskunluk döneminden sonra dikkat çekici açıklamalarla gündeme geldi. CHP içindeki liderlik mücadelesinin yeni boyutları, Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş ve Kavala yorumları ile daha da alevlendi. Parti içi çatışmaların derinleştiği bu dönemde, yeni genel başkan Özgür Özel’in politikalarının da tartışma konusu olduğunu belirten Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler, "CHP sorunumuz" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu uzunca bir aradan sonra ne yapıp edip gündeme girmeyi başardı. Derdi büyük Kemal Bey'in!

'Selahattin Demirtaş dışarıda olsaydı eminim terör olayları da biterdi' demiş.

Malum köşe yazarı da 'Osman Kavala dışarıda olsa ekonomi şaha kalkar' demişti.

Yahu ne olduysa bunlar dışarıdayken olmadı mı?

Gezi kalkışmasının Türkiye'ye faturası milyarlarca dolar! 15 Temmuz'un ayrı, 17/25 Aralık'ın ayrı! Kobani olayları yaşanırken Selahattin Demirtaş dışarıdaydı. Onun azmettirmesiyle öldü elli masum insanımız!

Kemal Bey ne söylediğini biliyor mu acaba? Demirtaş içeride diye mi PKK saldırıyor? Demirtaş içeride olduğu için mi Kuzey Irak ve Suriye'de teröristan kurmaya kalkışıyorlar? ABD Demirtaş içeride diye mi PKK'ya elli bin TIR dolusu silah veriyor?

Kemal Bey'in saçmalamaları Demirtaş'la sınırlı değil. 'Sanki ben zorla cumhurbaşkanı adayı olayım dedim' diyor. 'Beni zorla aday yaptılar, kaybedince de sattılar' demeye getiriyor. Eeee? E'si yok. Bu kadar!

Yeniden genel başkan olmak istiyor. Niyeyse? Fatih Altaylı Kemal Bey'i dinlemiş öfkeden deliye dönmüş. Açmış ağzını yummuş gözünü. Ben dediklerini burada yazamam, o kadar yani!

Haklı!

Gelelim yeni genel başkana yani Özgür Özel' e.

Özgür Bey Gezi'yi kutsamış. 'Tarihimizin en barışçıl gösterilerinden biriydi' diyor.

Ama on bir kişi hayatını kaybetti! Yakılan, yıkılan araçları, binaları, işyerlerini, otobüsleri saymıyorum bile!

Neymiş, barışçılmış!

Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG düzmece bir seçime hazırlanıyor. Özgür Beyimizin gündeminde yok. ABD PKK terör örgütüne desteğini artırıyor ama beyimiz sessiz. Irak'ın kuzeyinde bir büyük terör operasyonu gerçekleştireceğiz. Bakalım beyimizin tavrı ne olacak?

Gazze'de katledilen masumlar zaten gündeminde yok. Filistin'e gidecekti! Hani?

Peki bir ana muhalefet partisinin gündeminde bunlar yoksa ne var? Sokak köpekleri! 'CHP olarak sokak köpekleri konusunda tavrımız nettir. Feda edilecek tek bir canımız yok' diyor. İyi de o kadar CHP'li belediye var. Bu sorunla ilgili ne yapıyorsunuz?

Hiç!

Kaldı ki Mansur Yavaş sizinle aynı fikirde değil. Ki ben de Mansur Bey'in başıboş sokak köpekleri konusundaki yaklaşımını destekliyorum. Özgür Bey'in Mansur Yavaş'ın çıkışından haberi var mı?

Uzun lafın kısası Özgür Bey'in neyden haberi var?

Dünyadan haberi var mı?"