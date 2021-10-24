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"Al işte taraftar sokağa çıktı, şimdi ne yapacaksın Ali Koç?"

Erman Toroğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u sert bir dille eleştirdi ve "Megafonu eline alacaksın, milleti sokağa çağıracaksın... Al işte taraftar sokağa çıktı. Ne yapacaksın şimdi, Ali Koç?" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 23:46:00 -
"Al işte taraftar sokağa çıktı, şimdi ne yapacaksın Ali Koç?"

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası usta yorumcu Erman Toroğlu, A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında mücadeleyi değerlendirdi. Toroğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u sert bir dille eleştirdi.

Alanyaspor'un 90+3'te attığı golle 2-1 kazandığı maç hakkında konuşan Toroğlu, Pereira'nın maçı seyirci gibi izlediğini belirtirken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u da sert bir dille eleştirdi.

"Balık baştan kokar" diyen Erman Toroğlu, "Megafonu eline alacaksın, milleti sokağa çağıracaksın... Al işte taraftar sokağa çıktı. Ne yapacaksın şimdi, Ali Koç? Megafonla adam çağırdın. Hedef gösterdin millete, hakemleri şunu bunu... Al işte hakem, al işte netice. Fenerbahçe Kulübü Başkanı şu anda bitmiş." dedi.

"Teknik direktör de bitmiş." diyen Erman Toroğlu, Sarı Lacivertli oyuncularla teknik direktör arasında kopukluk olduğunu da dile getirdi.

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