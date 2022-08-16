Akyazı'ya bıraktık! Rövanşta biz bu takımı eleriz...
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, Danimarka temsilcisi Kopenhag’a 2-1 mağlup oldu. Rövanş maçı ise 24 Ağustos Çarşamba günü Akyazı’da 22.00’de oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, Danimarka temsilcisi Kopenhag’a 2-1 mağlup oldu.
GOLÜ ERKEN BULDULAR
8. dakikada ev sahibi takım Kopenhag öne geçti. Sol kanattan Rasmus Falk’ın yaptığı ortaya vuran Viktor Claesson, topu ağlara gönderdi: 1-0
30. dakikada Kopenhag gol kaçırdı. Sol kanattan hızlı gelen Victor Kristiansen’in ortasına ayak koyan Haralsson’ın topu yan ağlara isabet etti. 37. dakikada etkili gelen Trabzonsporlu Kouassi’nin ceza sahası çizgisinde vurduğu şuta Kopenhaglı Khocholava ayak koydu.
TREZEGUET İLE ETKİLİ GELDİK
41. dakikada Trabzonspor etkili geldi. Trezeguet’in ceza sahası içinde vurduğu şuta, rakip takımın kaptanı Zeca ayak koyarak topun kaleye gitmesini engelledi. Karşılaşmanın ilk yarısı Kopenhag’ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
DURAN TOPTAN GOL YEDİK
48. dakikada sert kesilen ortada savunmanın arasında Vavro’nun indirdiği topu son olarak Lerager ağlara gönderdi: 2-0
52. dakikada Abdülkadir’in bıraktığı topu önünde bulan Djaniny’nin sert vuruşu kalecide kaldı.
53. dakikada bu sefer Djaniny’in sert ortasında topa iyi yükselen Abdülkadir’in kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.
65. dakikada ceza yayı önünden kazanılan frikiğin başına geçen Bakesatas’ın vuruşu az farkla auta gitti.
73. dakikada oyuna ikinci yarıda dahil olan Bardhi’nin serbest vuruşunu savunma uzaklaştırdı.
74. dakikada Bakasetas’ın pasında Abdülkadir’in vuruşunu kaleci kontrol etti. 77. dakikada Bardhi’nin korner atışına iyi yükselen Djaniny’in kafa vuruşunu kaleci güçlükle çeldi.
FARKI 1’E İNDİRDİK
79. dakikada Abdülkadir'in pasında Bakasetas’ın sert vuruşu savunmaya çarparak ağlara gitti: 2-1
87. dakikada Larsen’in ters vuruşu az farkla dışarı çıktı.
Müsabakada başka gol sesi çıkmadı ve temsilcimiz Trabzonspor, Kopenhag’a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.
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