Akyazı seçim sonuçları 2019 | Sakarya Akyazı 31 Mart seçim sonuçları oy oranları

31 Mart 2019 Sakarya'nın Akyazı ilçesi yerel seçim sonuçları son dakika burada. Akyazı seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? Akyazı oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Akyazı'da son durum nedir? Akyazı'da hangi parti önde? İşte Sakarya Akyazı yerel seçim sonuçları...

Akyazı partilerin oy oranları

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri için 31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaşlar sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu(YSK) verilerine göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunuyor. Bunların 1 milyon 2 bin 392ʼsi ilk kez 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak.

Akyazı belediyesini kim kazandı?

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Sakarya Akyazı yerel seçim sonuçlarına göre Akyazı belediyesini kim kazandı? Akyazı belediyesi hangi partiden? Akyazı 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? Akyazı hangi parti ne kadar oy aldı?

AK Parti Sakarya ilçe belediye başkan adayları

Adapazarı - Mutlu Işıksu

Akyazı - Bilal Soykan

Arifiye - İsmail Karakullukçu

Erenler - Fevzi Kılıç

Ferizli - İsmail Gündoğdu

Geyve - Murat Kaya

Hendek - Ali Kemal Sofu

Karapürçek - Orhan Yıldırım

Karasu - İshak Sarı

Kaynarca - Murat Kefli

Kocaali - Ahmet Acar

Pamukova - Cevat Keser

Sapanca - Özcan Özen

Serdivan - Yusuf Alemdar

Söğütlü - Koray Oktay Özten

Taraklı için Cumhur İttifakı kapsamında MHP'li aday İbrahim Pilavcı

CHP Sakarya ilçe belediye başkan adayları 2019

Sakarya Kaynarca Nalan Akçay

Sakarya Sapanca Cengiz Çiçek

Sakarya Karasu Kerem Erksoy

Sakarya Ferizli Rüştü Yüksek

İYİ Parti Sakarya ilçe belediye başkan adayları 2019

Sakarya Akyazı ADEM GÜNER

Sakarya Adapazarı AYDOĞAN ARSLAN

Sakarya Erenler ŞEMSETTİN DUMAN

Sakarya Ferizli SERHAT ÇİÇEK

Sakarya Geyve ATİLLA ZEYTİNOĞLU

Sakarya Hendek AHMET MERCAN

Sakarya Kocaali KEMAL DİN

Sakarya Taraklı MEHMET AYDIN

Saadet Parti Sakarya ilçe belediye başkan adayları 2019

Sakarya Adapazarı belediye başkan adayı Abidin Birinci

Sakarya Karasu belediye başkan adayı Kerim Ali Aksoy

Sakarya Akyazı belediye başkan adayı Selman Demirtaş

Sakarya Geyve belediye başkan adayı Fikret Özer

Sakarya Sapanca belediye başkan adayı Ömer Yaşar Çömlekçioğlu

Sakarya Arifiye belediye başkan adayı İsmail Kul

Sakarya Kocaeli belediye başkan adayı Azem Emanet

Sakarya Serdivan belediye başkan adayı Mecit Para

Sakarya Erenler belediye başkan adayı Abdullah Satır

Sakarya Karapürçek belediye başkan adayı Mehmet Ali Gedik

Sakarya Pamukova belediye başkan adayı İbrahim Güven Övün

Sakarya Söğütlü belediye başkan adayı Özdemir Özcan

Büyük Birlik Partisi Sakarya ilçe belediye başkan adayları

Sakarya Ferizli belediye başkan adayı Ramazan Demiroğlu

Sakaya Karasu belediye başkan adayı Mehmet İspiroğlu

Sakarya Taraklı belediye başkan adayı İbrahim Tüfekçi

Sakarya Akyazı belediye başkan adayı Nazim Yolçu

Sakarya Geyve belediye başkan adayı Mehmet Karcı

Sakarya Kaynarca belediye başkan adayı Mustafa Boğaz

Sakarya Arifiye belediye başkan adayı Hakan Yazıcı

Sakarya Hendek belediye başkan adayı Turgut Babaoğlu

Sakarya Kocaeli belediye başkan adayı Hüseyin Can

Sakarya Serdivan belediye başkan adayı Ahmet Bilgili

Sakarya Karapürçek belediye başkan adayı Hasan Cavit Karslı

Sakarya Pamukova belediye başkan adayı Gürbüz Pertev

Sakarya Söğütlü belediye başkan adayı Hatice Yılmaz

2014 Sakarya yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Zeki Toçoğlu % 58

MHP adayı Orhan Ünver % 26.8

CHP adayı Ecevit Keleş % 9.3

Akyazı belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 61

MHP % 25

SP % 8

CHP % 3

Arifiye belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 65

MHP % 15

CHP % 7

Geyve belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 55

MHP % 38

Hendek belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 51

MHP % 43

CHP % 4

Kaynarca belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 59

MHP % 31

CHP % 5

Sapanca belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 49

MHP % 32

CHP % 8

SP % 7

Sakarya seçmen sayısı

Adapazarı 166.268 seçmen

Akyazı 57.109 seçmen

Arifiye 24.724seçmen

Erenler 49.533 seçmen

Ferizli 16.825 seçmen

Geyve 33.074 seçmen

Hendek 51.449 seçmen

Karapürçek 8.265 seçmen

Karasu 7.008 seçmen

Kaynarca 16.338 seçmen

Kocaeli 17.360 seçmen

Pamukova 19.026 seçmen

Sapanca 25.374 seçmen

Serivan 53.038 seçmen

Söğüt 10.483 seçmen

Taraklı 5.578 seçmen

Büyükşehirdeki seçmenler neler için oy kullanacak?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

Oy pusulası renkleri nasıl olacak?

Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için kullanılacak oy pusulası "beyaz", büyükşehir olmayan illerde "turuncu", ilçe belediyesi için hazırlanan oy pusulası "mavi", belediye meclis üyeliği için kullanılacak oy pusulası ise "sarı" renkte olacak. Seçmenler, "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullanacak. Oy pusulalarının üzerine mühür dışında yazı yazılmayacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak. Zarflar, şeffaf sandıklara atılacak.