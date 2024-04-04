  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Akü hırsızları yakalandı! 42 saatlik görüntü incelendi!
Yerel

Akü hırsızları yakalandı! 42 saatlik görüntü incelendi!

Yeniakit Publisher
2024-04-04 13:44:11 - 2024-04-04 13:44:10
Akü hırsızları yakalandı! 42 saatlik görüntü incelendi!

Kayseri'de polis ekiplerinin 42 saatlik görüntü incelemesi sonucunda akü hırsıları yakalandı.

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, akü hırsızlığı yapan şahıslar 42 saatlik kamera görüntülerinin izlenmesi sonucunda yakalandı.

Polise ihbar geldi

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede farklı tarihlerde meydana gelen akü hırsızlığı ihbarları üzerine harekete geçti. Ekiplerin 8 farklı iş yeri, ikamet ve KGYS’ye ait 42 saatlik kamera kayıtlarını incelemesi sonucunda şüpheliler tespit edildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23