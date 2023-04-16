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Dünya Aktivistler kömür trenine saldırdı
Dünya

Aktivistler kömür trenine saldırdı

Yeniakit Publisher
2023-04-16 14:06:00 - 2023-04-16 14:09:52
Aktivistler kömür trenine saldırdı

Avustralya’nın New South Wales (NSW) eyaletinde protestocuların, Newcastle Limanı'na giden bir treni durdurduktan sonra vagonlarından kömür çıkarmaya başlaması üzerine onlarca kişi gözaltına alındı.

New Daily sitesinin haberine göre, iklim aktivistleri, treni Pasifik otoyolu yakınlarındaki Sandgate'ten geçerken limandan birkaç kilometre uzakta durdurdu.

Rising Tide grubunun üyesi yaklaşık 20 kişi trene tırmanarak yüklü vagonlardan kömür boşaltmaya başladı.

Bir diğer 30 kişi de demir yolu hattında kömürün boşaltılmasına destek sağladı.

Akvitistlerin eylemi sırasında tren en az 4 saat bekledi.

Yaklaşık 50 kişi gözaltına alındı.
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Dünyanın en büyük kömür ihracat limanı olan Newcastle'dan her yıl geçen 71 milyar dolarlık malın büyük bir kısmını termal ve metalürjik kömür oluşturuyor.

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