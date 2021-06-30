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Ekonomi Aktif uydu sayısı 7’ye yükseldi
Ekonomi

Aktif uydu sayısı 7’ye yükseldi

Uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye’nin aktif uydu sayısı, Türksat 5A’nın da hizmete alınmasıyla 7’ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 14:56:00 -
Aktif uydu sayısı 7’ye yükseldi

Türkiye’nin, 3’ü (Türksat 3A, Türksat 4A, Türksat 4B) haberleşme, 3’ü (Göktürk-1, Göktürk-2 ve RASAT) gözlem olmak üzere aktif 6 uydusu bulunuyordu.

Yörünge sayısı 3'e çıktı

8 Ocak 05.15’te Falcon 9 roketiyle başarılı bir şekilde uzaya fırlatılan Türksat 5A’dan, fırlatıştan 35 dakika sonra ilk sinyal alındı. Tamamen elektrikli itki sistemine sahip Türksat 5A, istasyonlar aracılığıyla tüm yörünge ve alt sistem kontrollerinin gerçekleştirilmesinin ardından “31 derece doğu” boylamındaki yörüngesine 4 Mayıs’ta yerleşti. Türksat 5A’nın testlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle hizmete alınmasıyla Türkiye’nin uzaydaki aktif uydu sayısı 7’ye çıktı. Türksat 5A’nın yörüngesinde hizmete girmesiyle uzayda aktif görev yapan haberleşme uydularının sayısı 4’e, Türksat’ın kendi uydularıyla operasyon yürüttüğü yörünge sayısı da ilk defa 3’e çıktı. Uydu, manevra ömrüyle 31 derece doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarını 35 yıl boyunca güvence altına alacak.

Türksat 5B’de geri sayım sürüyor

Uydu teknolojileri alanındaki yatırımlarını sürdüren Türkiye, imalatları tamamlanan ve testleri yapılan Türksat 5B haberleşme uydusunu bu yılın son çeyreğinde fırlatmayı planlıyor. 42 derece doğu yörüngesine gönderilecek Türksat 5B ile Ka-Bant kapasitesi 15 kat artacak ve uydu Türksat filosunun en güçlü uydusu olacak. Türksat 5A’nın ardından 5B’nin de hizmete girmesiyle Türkiye’nin frekans hakları korunurken, gelecek yeni nesil haberleşme uyduları için de yeni frekans hakları elde edilecek. Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezi’nde üretilecek Türksat 6A haberleşme uydusunun 2022’de uzaya fırlatılması öngörülüyor.

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