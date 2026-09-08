Aksu'daki orman yangınına 5 uçak ve 10'dan fazla helikopterle müdahale yeniden başladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Antalya'nın Aksu ilçesinde 7 Eylül'de çıkan yangınla gece hava desteği olmadan 610 teknik personel ve yangın işçisi mücadele etmişti.
Antalya'nın Aksu ilçesinde 7 Eylül'de öğle saatlerinde başlayan ve rüzgar sebebiyle hızla yayılan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları, sabah saatlerinde hava desteğiyle yeniden başladı. Söndürme çalışmalarına 5 uçak ve 10'dan fazla helikopterin yanı sıra 110 arazöz ve 600'ün üzerinde personelin katıldığı bildirildi.
Yangın, Aksu'nun Karaöz Mahallesi'nde çıktı; alevler rüzgarın etkisiyle Yeşilkaraman Mahallesi'ne sıçradı. Yangına ilk etapta 3 uçak, 9 helikopter, 45 arazöz, 2 iş makinesi ve 275 personelle müdahale edildi.
Saatler süren çalışma sırasında yangının enerjisiyle etrafa yayılan yanıcı maddelerin oluşturduğu spot yangınlar, alevlerin kontrol altına alınmasını zorlaştırdı.
Havanın kararmasıyla birlikte mücadele hava desteği olmadan sürdü; sahada 110 arazöz ve su ikmal aracı, 4 iş makinesi ile 610 teknik personel ve yangın işçisi görev yaptı.