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Aksu: “AK Parti birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin partisidir”

AK Parti Samsun İl Başkanı Av.

24 Haziran 2019 Pazartesi 18:09
Aksu: “AK Parti birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin partisidir”

AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Ersan Aksu, “AK Parti; gücünü milletten alan bir dava partisi olarak, aynı zamanda; birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin partisidir” dedi.


AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Ersan Aksu gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uzun birseçim dönemini geri bıraktıktan sonra gündemin sakinleştiğini belirten Ersan Aksu, AK Parti’nin; gücünü milletten alan bir dava partisi olarak, aynı zamanda; birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin partisi olduğunu vurguladı.



"İmamoğlu’nu tebrik ediyoruz"


Genel merkezin talimatları doğrusunda İstanbul Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın seçimi kazanması için çok çalıştıklarını ifade eden Aksu, “AK Parti Samsun İl Başkanlığı olarak 31 Mart yerel seçimleri sonrası yaşanan siyasi süreçte İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri için seferber olduk. Bu anlamda çok sayıda çalışmaya imza attık. Tüm çabamız ve gayretimiz ’zafer değil sefer’ sözünün gereğini yerine getirmek olmuştur. Sonuç olarak millet iradesi Ekrem İmamoğlu’nun kazanması yönünde tecelli etmiştir. Kendisi tebrik ediyoruz. Umarım milli ve manevi değerlerimize hassasiyet göstererek hepimizi yanıltır" diye konuştu



"Samsun’un ak kadrolara ihtiyacı var"


AK Parti teşkilatı olarak yaşadıkları şehirlere en iyi hizmetleri vereceklerini belirten Aksu, "Yaşadığımız şehrin gelişmesi ve insanımızın yaşam konforunun artması için aralıksız çalışmalarımıza devam edeceğiz. 100. seneyi devriyesini idrak ettiğimiz 19 Mayıs ruhuyla birlikte Samsunu kalkındırma çabasına ve bu çabayı fiilen gerçekleştirme gayreti içinde olan tüm idareci arkadaşlarımızın yanında olacağız. Milletimizin bize yüklediği sorumluluğun gereği olarak birlik ve beraberlik içerisinde daha da hızlanarak hizmet yarışında koşmaya devam edeceğiz. 2023 hedeflerine koşar adım ilerleyeceğiz. Gücünü milletten alan; hala ilk gün gibi heyecan ve hizmet aşkıyla devam eden ak kadrolar bundan sonraki süreçte önemli ve milletin lehine projelere imza atacaktır” açıklamalarında bulundu.



"Gayret bizden, tevfik Allah’tan"


Çalışmalarını Samsun özelinde yerel yönetimler aracılığıyla hayata geçireceklerini söyleyen Aksu, "Parti ya da diğer anlamıyla gönül belediyeciliği çerçevesinde bir yandan sayısız hizmete imza atacak, diğer yandan vatandaşlarımızla bütünleşerek hedeflenen faydayı daha artırmaya çalışacağız. Çalışmak ve gönül yapmak ana ilkemiz olacaktır. Biliyoruz ki seçimler kazanılır veya kaybedilir ancak inandığı ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturu günlük siyasi mülahazalara kurban edilmeyecek kadar yücedir. Bizim davamız mukaddes bir davadır.İnançla, ihlasla, sadakatle mücadeleye devam edeceğiz. Dava ve yol arkadaşlarımıza da aynı inancı aynı düsturu teşvik edeceğiz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 18:09
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