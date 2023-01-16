Akşener’le ilgili olay iddia! Apar topar hastaneye kaldırılma sebebi meğer...

Abdulkadir Selvi, geçtiğimiz günlende kalp çarpıntısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Meral Akşener'le ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı. Akşener'in kalp çarpıntısının sebebinin, Ankara il başkan adayının görüşüldüğü toplantıda Akşener’in akrabası olan Ümit Dikbayır ile Koray Aydın arasındaki gerilim olduğunu ileri süren Selvi, "Koray Aydın parti içi muhalefetiyle Akşener’i hastanelik etti ama bu iş burada bitmeyecek gibi. Çünkü hem kongre süreci devam ediyor hem Koray Aydın cumhurbaşkanı adaylığı konusunda da katı bir tutum takınıyor. Kesinlikle Kılıçdaroğlu’na karşı ve Mansur Yavaş’ı destekliyor. Koray Aydın, Ümit Özdağ gibi İYİ Parti’den ayrılana dek Meral Akşener’in kalbine dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü Koral Aydın’ın muhalefeti insanı kalpten götürür" dedi.

İşte Abdulkadir Selvi'nin Hürriyet gazetesindeki dikkat çekici o yazısının ilgili bölümü:

"Öncelikle Meral Akşener’e Allah’tan şifa diliyorum. Her geçen gün daha iyiye gittiğini öğrenmekten dolayı memnunum. Dinlenmek ona iyi gelecek. Çünkü önünde insan kalbini zorlayacak bir süreç var. 6’lı masanın cumhurbaşkanı adaylığı, milletvekili listeleri, bir de üstüne üstlük İYİ Parti’nin kongre süreci.

Meral Hanım hastaneye kaldırıldığında kulağıma gelmişti ama sağlık sorunu olunca üzerinde durmamıştım. Fakat sağdan soldan yazılmaya başlanınca ben de paylaşmak istedim.

ÜMİT ÖZDAĞ ÇATLAĞI

Meral Akşener, MHP’den genel başkan adayı olup ayrılan Ümit Özdağ ve Koray Aydın’la birlikte kurdu İYİ Parti’yi. Ama aralarında rekabet hiçbir zaman eksik olmadı. Troyka arasında ilk çatlak Ümit Özdağ ile yaşandı. Gerilimli bir sürecin ardından Ümit Özdağ, İYİ Parti’den kopup Zafer Partisi’ni kurdu. Ama Koray Aydın içeride kalıp mücadelesini sürdürüyor.

KORAY AYDIN’IN MUHALEFETİ

Meral Akşener, Koray Aydın’ı pasifize etmek için teşkilat başkanlığından aldı. Grup başkanvekili yapıp Genel Merkez’den uzaklaştırmayı planlıyordu ama başarılı olamadı. Koray Aydın Siyasi İşler Başkanı olarak pasif bir göreve atanmış olsa da teşkilatlardaki gücünü korumaya çalışıyor.

ÇARPINTININ NEDENİ

Koray Aydın, Serdar Tunç’u “Ankara İl Başkan adayımız” diye tanıttı, Genel Merkez Av. Batuhan Yılmaz’ı çıkardı. Serdar Tunç’un 15 Temmuz gecesi FETÖ’yü destekleyen tweet’lerinin ortaya çıkması üzerine Genel Merkez geri çekilmesini istedi. Ama Koray Aydın geri adım atmadı. Sadettin Ölmez’i aday yapmak istedi. Akşener ısrar edince bu kez Batuhan Yılmaz’ın da çekilmesini şart koştu. Akşener’in, Faruk Köylüoğlu’nun tek aday olarak seçimlere girmesini istemesine rağmen kriz aşılamadı. Ankara İl Kongresi, 29 Ocak tarihine ertelendi. Bu arada olan Akşener’e oldu. Aday krizinin görüşüldüğü toplantıda Akşener’in akrabası olan Ümit Dikbayır ile Koray Aydın arasındaki gerilim tırmanınca Akşener’in kalp çarpıntıları başlamış.

KALBİNE DİKKAT

Koray Aydın parti içi muhalefetiyle Akşener’i hastanelik etti ama bu iş burada bitmeyecek gibi. Çünkü hem kongre süreci devam ediyor hem Koray Aydın cumhurbaşkanı adaylığı konusunda da katı bir tutum takınıyor. Kesinlikle Kılıçdaroğlu’na karşı ve Mansur Yavaş’ı destekliyor. Koray Aydın, Ümit Özdağ gibi İYİ Parti’den ayrılana dek Meral Akşener’in kalbine dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü Koral Aydın’ın muhalefeti insanı kalpten götürür."







