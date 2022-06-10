Akşener'le ilgili bomba iddia! Meğer o konu için yemin billah etmiş

"Ben Başbakan olacağım" diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili flaş kulis geldi. Gazeteci tartakladığı görüntülerle hafızalara kazınan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Akşener'in, kurmaylarına cumhurbaşkanı adaylığı konusunda "Yemin billah ediyorum; ben bu seçimde Cumhurbaşkanlığı'na kesinlikle aday olmayacağım" dediğini iddia etti.

Sarıkaya, bugünkü yazısında İYİ Parti kurmaylarıyla yaptığı görüşmeye yer verdi. "Kurmaylarının aktardığına göre, yakın geçmişte yaptığı bir toplantıda da hedefinin başbakanlık olduğunun altını bir daha çizmiş" diyen Sarıkaya, Akşener'in şu ifadelerini aktardı:

O şık benim için öldü!

"Benim Cumhurbaşkanlığı'na adaylığım gibi bir şık yok; öldü o şık. Bir daha söylüyorum, yetmedi yemin billah ediyorum; ben bu seçimde Cumhurbaşkanlığı'na kesinlikle aday olmayacağım. Böyle bir şey olmayacak, hayatta olması da mümkün değil…"

Bu söz Kılıçdaroğlu'na açık destek mi?

Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı: "Bu söz Akşener’in Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sıcak baktığı anlamına gelir mi? Verilen yanıt açık: 'Erdoğan’ın karşısında kim önde çıkıyorsa onun sonuna kadar arkasında oluruz; kim olduğuna bakmayız… Bizim de şu olsun diye bir şartımız, verilmiş sözümüz, kişilere yönelik bir tercihimiz yok…' "