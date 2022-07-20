Akşener’in tetikçisi raydan çıktı! Tayyip Erdoğan'a iğrenç sözler

İyi Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinde adiliğin dibine vuruldu. Yavuz Selim Demirağ adlı köşe yazarı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için iğrenç ifadeler kullandı. Demirağ, adına "köşe yazısı" dediği rezillikler manzumesinde özetle şunları kaydetti:

" “Siyaset Bilimi” esaslarını göz ardı ederseniz kaybedersiniz. AKP bu gerçeği tatmak üzere… Saraya çıkıp halkın gerçeklerinden koptuktan sonra halkın nabzını tutan araştırma raporlarını muhataplarının kafasına fırlatarak gerçeklerle yüzleşmekten kaçınan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ruh sağlığının yerinde olmadığına dair ciddi tıbbi iddialar var. Uzmanlık alanım değil. İşin ehilleri teşhis ve tedavi yöntemlerini ortaya koymalı. Ancak “Dik dur eğilme! Bu millet seninle” sloganı ile havaya girip dünyaya ve ülke gerçeklerine rest çeken Erdoğan’ın; muhalefetin “Çin işkencesi”ni andıran yöntemleri karşısında “Geri vitese” taktığına da tanık oluyoruz."