Akşener'i gazlayan gazlayana! 'Oyları yüzde 23 oldu'

Fatih Altaylı bugünkü köşesinde Gezici Araştırma’nın patronu Murat Gezici ile yaptığı görüşmeyi aktardı. Gezici’nin İyi Parti’nin oy oranını açıkladığını söyleyen Altaylı şunları yazdı:

TELEVİZYON programımda 2 kamuoyu araştırma şirketi yöneticisini konuk aldığımda, her ikisi de İYİ Parti’nin oylarının yüzde 4’ler civarında olduğunu söyledi.

Ben de kendilerine “Gezici’nin araştırmasında yüzde 20 çıktığı yazılıyor. 4 ile 20 arasında 5 kat fark var. Bu fark normal mi?” diye sordum.

Aldığım yanıt şu oldu:

“Bir meslektaşımızın yaptığı araştırma hakkında konuşmak doğru olmaz. Ama bizim bulgularımızın daha gerçekçi olduğuna inanıyoruz.”

Bunun üzerine önceki gün Gezici Araştırma’nın patronu Murat Gezici aradı. “Fatih Bey, biz araştırmamızın arkasındayız. O gün yaptığımız ankette İYİ Parti’nin oy oranı o şekilde çıkıyordu” dedi.

“O günün” hangi gün olduğunu sordum.

“Parti yeni kuruluyordu. Kuruluşunu henüz tamamlamıştı” dedi.

Daha yakın tarihte yaptıkları bir araştırmayı aktardı.

“Parti kurulup sahaya çıktıktan sonra İYİ Parti’nin oylarında bir miktar gerileme oldu” dedi.

15 gün kadar önce yaptıkları yeni araştırmalarında İYİ Parti yüzde 17’ye kadar gerilemiş. Murat Gezici’ye göre seçime katılabilmesi halinde İYİ Parti’nin baraj sorunu olmayacakmış.

Gezici’nin ittifaklarla ilgili de bir çalışması olmuş.

Şöyle söyledi:

“İYİ Parti, Saadet ve Demokrat Parti ile ittifak kurması halinde bu ittifakın oyları yüzde 23’e kadar çıkıyor.”

Diğer araştırma şirketlerinin bu ittifakın barajı aşamayacağını iddia ettiğini hatırlattım.

“Bu da benim iddiam. Seçimde görürüz. Tabii böyle bir ittifak kurulursa” dedi.

İYİ Parti’nin en fazla zarar verdiği parti ise Cumhuriyet Halk Partisi olmuş.

Gezici’ye göre eğer İYİ Parti- Saadet Partisi Demokrat Parti ittifakı kurulursa, CHP’nin oyları yüzde 19’a kadar geriliyormuş.

“Bunlar çok iddialı tahminler. Araştırma sonucuna dayalı olsa bile fazla iddialı” demem üzerine Murat Gezici’in yanıtı hazır:

“Fatih Bey, biz son olarak Kıbrıs seçimlerini doğru tahmin eden tek araştırma şirketi olduk. Ki dünyada tahmini en zor seçimdir; çünkü sistemi çok karışıktır. Buna rağmen doğru sonucu bildik.” Türkiye’nin KKTC’ye oranla çok daha geniş bir coğrafya ve kalabalık bir seçmen kitlesine sahip olduğunu söylemem üzerine de şu yanıtı verdi:

“Biz anketleri yargı denetiminden geçmiş herhalde tek araştırma şirketiyiz. Biliyorsunuz bize dava açıldı. Yargının atadığı bilirkişi bizim anket formlarımızı, sistematiğimizi ve değerlendirme yöntemlerimizi inceledi. Ve tek bir yanlış, tek bir manipülasyon bulamadı. Beraat ettik. Ben iddialıyım. Seçime kadar bir anket daha yapacağız. Programınıza davet ederseniz sizin programda açıklarım. Sonuçta iki ay var. Kimin haklı olduğunu zaten göreceğiz.”