Akşener'den Kılıçdaroğlu'na müthiş gol! Topu tam 90'a taktı

CHP öncülüğündeki 6'lı masanın en çok endişe etmeye başladığı siyasi rakibin Ümit Özdağ'ın başında bulunduğu Zafer Partisi olduğunu belirten Kurtuluş Tayiz, "Meral Akşener, bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu'na çelme takma peşinde, diğer yandan da Ümit Özdağ'ın kendilerinden kopardığı yabancı düşmanı ırkçı oyları kurtarma derdinde" dedi. Tayiz, Akşam gazetesindeki dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"CHP öncülüğündeki 6'lı masanın en çok endişe etmeye başladığı siyasi rakip Ümit Özdağ'ın başında olduğu (proje amaçlı kurulan) Zafer Partisi'dir. CHP, İYİ Parti ve Zafer Partisi yabancı düşmanlığı üzerinden birbirleriyle yarışmaya başladılar.

Bakınız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiliz Dışişleri Bakanı'nın mültecilerle ilgili "laf olsun torba olsun" misali ucuz popülist açıklamalarına balıklama atlayarak Ümit Özdağ'dan kendince rol çalmaya uğraşıyor. İngiltere, Türkiye'ye mülteci geri postalayacak da Kemal Kılıçdaroğlu buna izin vermeyecek de falan filan...

Burada tek dertleri aslında Ümit Özdağ'dan rol çalmak. İktidara vuruyoruz derken aslında Ümit Özdağ'a oy kaptırmamaya ve sağa sola gidip gelen ırkçı oyları toplamaya çalışıyorlar.

Ümit Özdağ da yakaladığı lümpen-faşist dalgayı Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e kaptırmamak için paniğe kapılmış durumda. Her fırsatta el yükseltmek, fazladan enerji sarf etmek zorunda kalıyor.

Asıl film İYİ Parti'de dönüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, açıktan Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'yle, alttan alta ve örtülü olarak da CHP'yle yarıştığı dikkatlerden kaçmıyor. Bu konuda basına yansıyan bilgiler ise büyük yankı uyandıracağa benziyor. Söz konusu bilgiler şöyle: İYİ Parti'den yetkili isimler Metropoll, Avrasya, ORC, AREA gibi bazı araştırma şirketlerinin başkanlarını ziyaret ediyor. İYİ Parti'yi önde göstermeleri isteniyor. Büyük paraların döndüğü bu gizli ziyaretlerde İYİ Parti, ayrıca Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'ne hiç yer verilmemesini de istiyor.

Meral Akşener'in seçim stratejisi şöyle özetlenebilir: Akşener, bir yandan Kılıçdaroğlu'na çelme takma peşinde, diğer yandan da Ümit Özdağ'ın kendilerinden kopardığı yabancı düşmanı ırkçı oyları kurtarma derdinde.

Aslında muhalefet cephesi iktidarla değil, birbiriyle yarışıyor. Ortada zaten Erdoğan'dan iktidarı alabilecekleri toplumsal bir dalga yok. Bu nedenle de mücadele ağırlıklı olarak İYİ Parti, CHP ve Ümit Özdağ arasında gidip geliyor. Aralarındaki yarış da yabancı düşmanı, ırkçı, lümpen oyları kimin kapacağı yarışıdır esasen. Muhalefet bu zeminden besleniyor. Kavga bu havuzda dönüp duruyor. Bu yüzden muhalefet cephesinde 2023'te iktidarı alma yarışı değil, ana muhalefeti kimin alacağı yarışı yapılıyor. Bu net!"