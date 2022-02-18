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Medya Akşener'den çok kritik adım! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Medya

Akşener'den çok kritik adım! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Muhabir tokatlamasıyla Türkiye'nin gündemine oturan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, İYİ Parti Başkanlık Divanı'nda köklü değişiklik olacağını belirtti. Meral Akşener'in A Takımı'nı gelecek hafta değiştireceğini ifade eden Sarıkaya, söz konusu adımın sebebini de köşesine taşıdı.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 12:28:00 -
Akşener'den çok kritik adım! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Muhabir tokatlamasıyla Türkiye'nin gündemine oturan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, İYİ Parti Başkanlık Divanı'nda köklü değişiklik olacağını belirtti. Meral Akşener'in A Takımı'nı gelecek hafta değiştireceğini ifade eden Sarıkaya, söz konusu adımın sebebini de köşesine taşıdı. İşte Sarıkaya'nın yazısının ilgili bölümü:

"Geçen hafta sonu Akşener, 6 partinin katıldığı liderler zirvesi öncesi “Millet İttifakı adının değişmemesine” ilişkin kararı alırken, Kongre’de alınan karar gereği her yıl performansına göre Başkanlık Divanı’nda değişiklik yapma kuralını anımsatmış.

“Kimse alınganlık göstermesin” diyerek Başkanlık Divanı’nda değişiklik yapma yönündeki kararını açıklamış. Genel İdare Kurulu ve milletvekillerinin ortak toplantısında bu kararı uygulamaya koyacağını da belirtmiş.

Başkanlık Divanı üyeleri de “atanırken doğru olduğunu söylediğimize, alınırken ‘vay nasıl alırsın?’ şekline çeviremeyiz” diyerek Genel Başkan’ın yetkisinde olan karara saygı duyacaklarını bildirmiş.

Beklenti dün itibarıyla bu değişikliğin yapılması yönündeymiş. Ancak Akşener belki de 28 Şubat’taki toplantıyı da düşünerek bu kararını dün itibarıyla uygulamaya koymaktan vazgeçmiş; toplantıyı 25 veya 26 Şubat’a ötelemiş.

Bu tarihte yapılır mı bilinmez, ama en geç 15 gün içinde İYİ Parti yönetiminde ciddi bir değişikliğin olacağı kesin. Değişikliğin İYİ Parti’de nasıl bir etki yaratacağını kestirmek de zor…"

 

 

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Yorumlar

Ahmed

Kadavra yaglikazik yine kimden emir aldi? A takimi degistirecekmis zilletin a takimimi olurmuyumus? Kadavra kari en iyisi morku degistirsin.ona oy verende haindir.sehide küfür eden ip zebanileri.
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