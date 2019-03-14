Akşener'den büyük gaf! Erzurum'da olduğunu unuttu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti binasında düzenlediği toplantıda Erzurum'da olduğunu unutarak Kars gafı yaptı.

Akşener, Erzurum programı kapsamında ilk olarak Abdurrahman Gazi Türbesini ziyaret etti. Ardından İYİ Parti İl Binasında İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli ve İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Uykusuz ile bir araya gelen Akşener, Erzurum’da olduğunu unutarak Karslılara seslendi.

Daha sonra Palandöken Seçim Koordinasyon Merkezinde partililerle bir araya gelen Akşener kurdele keserek SKM’nin açılışını yaptı.