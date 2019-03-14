0553 313 94 23

Akşener'den büyük gaf! Erzurum'da olduğunu unuttu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erzurum'daki parti binasında olduğunu unutarak Karslılara seslendi.Akşener'in bu gafı, parti binasında gülüşmelere neden oldu..

14 Mart 2019 Perşembe 02:24
Akşener'den büyük gaf! Erzurum'da olduğunu unuttu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti binasında düzenlediği toplantıda Erzurum'da olduğunu unutarak Kars gafı yaptı.

Akşener, Erzurum programı kapsamında ilk olarak Abdurrahman Gazi Türbesini ziyaret etti. Ardından İYİ Parti İl Binasında İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli ve İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Uykusuz ile bir araya gelen Akşener, Erzurum’da olduğunu unutarak Karslılara seslendi.

Daha sonra Palandöken Seçim Koordinasyon Merkezinde partililerle bir araya gelen Akşener kurdele keserek SKM’nin açılışını yaptı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 02:24
  1. Kars
  2. Erzurum
  3. Meral Akşener

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Soylu canlı yayında soruları yanıtladı
    1. Bakan Soylu canlı yayında soruları..
    2. Akşener'den büyük gaf! Erzurum'da..
    3. Gine Bissau'daki genel seçimin galibi..
    4. Gazze'de Hamas'a bağlı bir gazetenin..
    5. Messi'den Ronaldo açıklaması: Beni çok..
    6. Genleriyle oynanmış bebek iddiası..
    7. Hakim ve savcıların görevde..
    8. Nijeryalı öğrencilerin yarısı temiz..
    9. Çankaya Köşkü önünde trafik kazası: 1..
    10. ABD Senatosundaki kritik Yemen..
    11. ABD iki yasak füzeyi deneyecek
    12. Eczacıbaşı VitrA, avantajı kaptı
    13. Liverpool, Almanya’da çeyrek final..
    14. Polisten kaçan sürücü ‘Kimyon’ savurup..
    15. Barcelona, Lyon’u farklı geçti
    16. Basketbolda maçın ardından
    17. CSO’nun Başkemancısı Sofya’da sahne aldı
    18. Bodrum’da taşıma su tarihe gömülecek
    19. Dr. Mehmet Nil Hıdır meslektaşlarını..
    20. Tahir Ateş, turizm projelerini Bakan..
    21. Mehmet Tosun Yalıkavaklıların gönlünü..
    22. Liverpool Almanya'da tarih yazdı!
    23. Çin, JeM örgütü liderinin BM'nin kara..
    24. Pınar Karşıyaka'ya İtalyan rakip
    25. ABD yine şaşırtmadı! İnsan hakları..
    26. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    27. "Bu beka meselesi değil de nedir"
    28. Bakan Soylu canlı yayında soruları..
    29. Alman devi açıkladı! 7 bin kişi işten..
    30. Minibüsün altına saklanıp boğazına..
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!
    Kişilik bozukluğu nasıl tedavi edilir?
    Kişilik bozukluğu nasıl tedavi edilir?