Akşener sus pus olmuştu! O hadsize devlet cevabını verdi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt'te düzenlediği esnaf ziyareti esnasında bir kişi "bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır" demişti. Akşener'in cevap veremeyip sus pus olduğu hadsiz için devlet harekete geçti. O kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akşener'in dün ilçede gerçekleştirdiği ziyarette Cemil Taşkesen adlı esnafın, "Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, 'Kürdistan' inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu 'Kürdistan' inkar ediliyor." sözleri üzerine Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı.
Polis ekipleri, soruşturma kapsamında Taşkesen'i adresinde gözaltına aldı.
Şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.