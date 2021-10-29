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Gündem Akşener sus pus olmuştu! O hadsize devlet cevabını verdi
Gündem

Akşener sus pus olmuştu! O hadsize devlet cevabını verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt'te düzenlediği esnaf ziyareti esnasında bir kişi "bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır" demişti. Akşener'in cevap veremeyip sus pus olduğu hadsiz için devlet harekete geçti. O kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 13:55:00 -

Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akşener'in dün ilçede gerçekleştirdiği ziyarette Cemil Taşkesen adlı esnafın, "Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, 'Kürdistan' inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu 'Kürdistan' inkar ediliyor." sözleri üzerine Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri, soruşturma kapsamında Taşkesen'i adresinde gözaltına aldı.

Şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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