Akşener resmen deliye dönecek! Çok fena rezil etti

Engin Ardıç, İyi Parti'nin seçim sloganlarını çok fena ti'ye aldı. Ardıç, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"İyi Parti mizah şaheserleri yaratıyor.

Çok önemli gerçekleri dile getiriyorlar... "Ateş yakar" ya da "Su ıslatır" falan da diyebilirlerdi.

Slogan atıyorlar: "Devlete millet yakışır."

Peki şu an Türkiye'yi yönetenler hangi millettendir?

Uzaylı olabilirler mi?

Onları kim seçmiştir, Andromeda sakinleri mi?

Meral Hanım kendi resmini de koydurmuş:

"Millete başbakan yaraşır." Bu demektir ki cumhurbaşkanı yakışmaz.

Ne yani, padişah mı yakışacaktı?

Hayır. Cumhurbaşkanı olur ama göstermelik... Şöyle orta yaşlı, kır saçlı, hafif göbekli, emekli bir bürokrat olur. Örneğin bir paşa... Genelkurmay başkanlığından gelecek...

Ya da Anayasa Mahkemesi'nden.

Ecevit'in demokratlık anlayışı da ancak o kadarına yetiyordu...

Ne zaman sorun çıksa, mahkeme başkanını cumhurbaşkanı yapmaya çalışırdı.

Eh, sivildi ya!

Yeter ki "bürokrasi vesayeti" sürsün...

Asker olmazsa sivil olsun, yeter ki millete yutturalım.

Yüzünde "Rabbiyessir" yazan siviller de var. Onları mı tercih edelim?

Biraz "dincilik" oluyor ama üstünde durmayacaksınız! (...)"