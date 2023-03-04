Akşener masayı 12’den vurdu

Tek ortak noktaları Erdoğan düşmanlığı olan ve küresel şer odaklarının yönlendirmesiyle bir araya gelen zillet ittifakı, seçimi göremeden dağıldı. 6’lı masanın potansiyel adayı gibi davranan ve ittifak ortaklarına “Noter” muamelesi yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “dayatmalarına” karşı çıkan İyi Parti lideri Meral Akşener, dün partisinin GİK toplantısının ardından CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş’a adaylık çağrısı yaparak, masadan çekildiklerini açıkladı.

Zillet ittifakı seçimi göremedi

Koalisyon Türkiyesinin karanlık günlerini yeniden hortlatmayı vaat eden 6’lı masa, seçime sayılı günler kala adayını belirleyemeden dağıldı. Önceki gün Saadet Partisinin ev sahipliğinde 12’nci kez bir araya gelen ve 6 saat süren toplantının ardından, ‘cumhurbaşkanı adayında ortak bir anlayışa ulaşıldığı’ açıklaması yapan ittifakın iki büyük ortakları CHP ve İyi Parti’nin karşı karşıya geldiği ortaya çıktı.

Kulislere yansıyanlara göre, masada söz sahibi olan 5 parti Kılıçdaroğlu ismi üzerinde uzlaşırken, her fırsatta “kazanacak aday” vurgusu yapan ve CHP liderinin adaylığına karşı çıkan İyi Parti lideri Meral Akşener’in, CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın isimlerini önerdiği öğrenildi.

Suratların asık olduğu ve ilk kez aday isimlerinin konuşulduğu toplantıda, “Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş aday olsun, partim bana ‘bu iki ismi öner, yoksa çık gel’ dedi” diyen İP lideri Akşener’in sözlerini kesen Kılıçdaroğlu’nun “Gerekirse beş parti imzasıyla bir açıklama yapılır” sözleri üzerine 6’lı masadaki gerilim had safhaya çıktı. Yaşanan krizin ardından her liderin kendi partisiyle istişare ederek 6 Şubat’ta ortak açıklama yapılması kararlaştırılırken, toplantı sonrası yayımlanan ıslak imzalı ortak bildiriyi sosyal medya hesabından paylaşmayan Akşener, parti kurmayları ve başkanlık divanı üyeleriyle bir araya geldi. Dün de GİK üyeleriyle bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, toplantı sonrası, pazartesi gününü beklemeden kameralar karşısında geçerek, “Altılı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini reddetmiştir” sözleriyle, zillet ittifakını dağıtan açıklamayı yaptı.

“İlk günden 'dağılacak' demiştik”

Zillet ittifakının dağılmasını Akit’e değerlendiren TİMAG Başkanı Av. Ertuğrul Akar, “6’lı masa kurulduğu tarihten bu yana, bu masanın altı ayrı fikirde olduğunu, birbirlerine benzemediklerini, bu masanın aslında başkasına ait olduğunu söylemiştik. Daha sonraki yaptığımız değerlendirmelerde ise bu güçlerin ABD ve İngiltere olduğunu, bu ikisi arasında bir güç denge savaşı olduğuna dikkat çekmiştik. İyi Parti, masadaki Amerika’yı temsil ediyor. CHP ise İngiltere’yi temsil ediyor. Bu güç kavgasından dolayı iki ayrı aday çıkarmak zorundalar. Tek aday etrafında birleşmelerinin imkânı yok” ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Tabii bu noktada İyi Parti ne Mansur Yavaş’ı aday çıkarabilir ne de İmamoğlu’nu çıkarabilir” diyen Akar, şunları söyledi: Çünkü iki belediye başkanının da genel başkanları aday. Hal böyle iken CHP seçmeni kendi genel başkanını bırakıp da partiye sırtını dönen iki belediye başkanına asla oy ermez. Bu masa NATO’nun masasıdır. Bu masa Türkiye’yi bölme masasıdır.”

Gazeteci Yazar Emin Pazarcı ise, “Bunlar pazarlık yapıyorlardı. O pazarlığın sonucu olarak Meral Akşener çıktı, manevrasını yaptı. Masadan kalktı ve kendi adayı olarak İmamoğlu ile Yavaş razı gelirse ikisinden birini çıkarmak istiyor. Yaşananlar hep bir plan dâhilinde gerçekleşiyor. Meral Akşener masadan pek çok şey almıştır ama onun asıl sıkıntısı, “İyi Parti erir gider.” Onun endişesini yaşıyordu. ‘Biz Kılıçdaroğlu’nun adaylığı etrafında kenetlenirsek, ona oy verip desteklersek, biz tabanda hangi noktaya düşeriz ve partimiz ne hale gelir. İleride hangi duruma düşeriz” sıkıntısı vardı. İşte görüyorsunuz, şu anda masayı dağıttı.”