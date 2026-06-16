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Dünya Hatemül Enbiya'dan İsrail'e uyarı
Dünya

Hatemül Enbiya'dan İsrail'e uyarı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Hatemül Enbiya'dan İsrail'e uyarı

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, terör devleti İsrail’i uyardı. Karargah, saldırıların devam etmesi halinde İsrail'e cevap vereceklerini duyurdu.

Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Komutanlığı, yayınladığı bildiride İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

İsrail’in Lübnan’da katliamlarını sürdürdüğüne işaret edilen bildiride, İsrail'in özellikle Lübnan’ın güneyinde ateşkesi 84 kez ihlal ettiği ifade edildi.

 

İran Silahlı Kuvvetleri, Lübnan'a yönelik saldırılarına devam etmesi halinde İsrail’e cevap verecekleri uyarısında bulundu.

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