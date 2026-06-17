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Yaşam Aracı ışıl ışıldı! Cezayı yedi, tavrıyla şaşırttı
Yaşam

Aracı ışıl ışıldı! Cezayı yedi, tavrıyla şaşırttı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Aksaray’da abartı ışıklandırma yapılan otomobiliyle polis uygulamasına takılan Fatih K.’ye 5 bin 600 lira ceza kesildi. Genç sürücü, cezaya itiraz etmek yerine 'Yanlış yapıyorsak cezasını alıp susacağız' sözleriyle hem polisleri hem de gazetecileri şaşırttı.

Aksaray’da abartı ışıklarla donatılmış otomobiliyle polis çevirmesine giren sürücü, ceza sonrası tavrıyla dikkat çekti.

 

Olay, Tacin Mahallesi otogar yan yolda yaşandı. Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Asayiş Şubesi ekipleri ve bekçilerle uygulama yapan Trafik Denetleme Şubesi ekipleri şehir merkezi istikametine seyreden abartı ışık ile donatılmış 68 ABD 498 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen Fatih K. (26) isimli sürücünün aracında inceleme yapan trafik ekipleri ışıkların araç orijinali dışında yapıldığını tespit ederek sürücüye 5 bin 600 lira para cezası kesti. Sakin tavırları ve üslubuyla hem polis memurlarını hem de gazetecileri şaşırtan sürücü, "Gayet iyi bir uygulama, çok güzel bir yere atılmış uygulama. Bizim de aracımız belli. Cam filmimiz vardı söktük, ışıklandırmadan bir cezamız yazıldı. Yanlış yapıyorsak yapacak bir şey yok, cezasını alıp susacağız. Yapmayın yani böyle şeyler. Bunun böyle olmaması gerekiyor. İnsanların da yapmaması gerekiyor. Bizde orijinaline çevireceğiz, pişmanım" dedi.

 

İşlemlerin ardından sürücü noktadan gönderildi.

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