Maç öncesi Bağdat'ın merkezinde bir kafede yerini Ali Kerim de milli takımlarının 40 yıl sonra Dünya Kupası'na iştirak etmesi sevincini yaşadıklarını belirterek, "Maçtan en az hasarla çıkmayı diliyoruz. Berabere kalırsak ya da 1-0 yenersek pek keyifli olur." dedi. Tıp Fakültesi Öğrencisi Muhammed Hıdır ise yarın sınavının olmasına rağmen elindeki Irak bayrağıyla kurulan dev ekrandan maçı izlemek için Bağdat'taki Tahrir Meydanı'na geldi. Hıdır, "Tıp Fakültesi öğrencisi olup yarın sınavımın olmasına rağmen maçı izlemeye geldim. 40 senedir bu anı bekliyorduk. Bu karşılaşma zordur ama takımımıza başarılar diliyoruz." diye konuştu.