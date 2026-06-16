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Dünya Soysuz siyoniste bak sen: 'Her yeri yerle bir edin!'
Dünya

Soysuz siyoniste bak sen: 'Her yeri yerle bir edin!'

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Soysuz siyoniste bak sen: 'Her yeri yerle bir edin!'

Katil İsrail'in Miras Bakanı Amichai Eliyahu, ABD ile İran'ın mutabakata varmasından "memnun olmadığını" dile getirerek, ordudan Lübnan'da bulunan Litani Nehri'ne kadar olan bölgeyi işgal edip "her şeyi yerle bir etmesini' istedi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, aşırı sağcı Bakan Eliyahu, Lübnan'da ateşkese rağmen yıkım ve işgal çağrısı yaptı.

Eliyahu, "Lübnan'daki Litani Nehri'ne ulaşmalı ve oradaki her şeyi yerle bir etmeliyiz. Artık oyunun kuralları kalmadı." dedi.

İsrail ordusu, 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

ABD ile İran arasında sağlanan mutabakattan da "memnun olmadığını" dile getiren Eliyahu, "Umarım Trump bizi şaşırtır ve bunun son söz olmamasını umuyorum. Büyük bir gücün lideri olarak onun görevi, kötülük tehdidini ortadan kaldırmaktır." ifadelerini kullandı.

ABD, İran ve Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen temaslar sonucunda taraflar, İran'a yönelik çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaşıya varıldığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran ile anlaşmayı imzaladığını ve Hürmüz Boğazı'nın cuma gününden itibaren tamamen açık olacağını açıklamış, Tahran yönetimi ise mutabakat zaptının cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde imzalanacağını bildirmişti.

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Yorumlar

Ccc

Ey Kafir şerefsizler gün geldiğinde bir tekinize dahi acımayacağız yalvaracaksınız...

SOYSUZ SAHTE OLUSUM SIYONISTLERIN ATALARI, RARIHLERI, MIRASLARI YOKTUR.... YINE SAHTEKAR SOYKIRIMCI İSTILACILIVIN ADINI "MIRAS"KOYMUSLAR...SONUNUZ GELDI SAPIK KATIL HIRSIZ TOPLAMA TERORISTLERIN.

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