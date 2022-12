Akşener istediği kadar reddetsin! İP'li Çömez'den HDP ile ittifak itirafı

İYİ Partili Turhan Çömez, Radyo Sputnik’te Enver Aysever'in sorularını yanıtladı. HDP'li vekillerin zaman zaman "Belediye seçimlerinde destek verdik" açıklaması sorulması üzerine Çömez, "Biz bunu reddetmeyiz. Buna karşı da çıkmayız" dedi.

"Rahatsızlık duymayız"

Akşener'in danışmanı Çömez, Aysever'in ,"Belediye seçimlerinde unutmayalım ki HDP aday çıkarmayarak destek verdi. Şimdi HDP dese ki ‘Ben olmasam bu belediye başkanları seçilemezdi, İstanbul Belediye Başkanı aynı zamanda da HDP'lidir’ dese bundan rahatsızlık duyar mısınız?" sorusuna, "Demokraside her söz, her iddia, her ifade bizim için saygındır. HDP böyle bir ifadede bulunursa biz bunu reddetmeyiz. Buna karşı da çıkmayız. Dolayısıyla İstanbul topyekûn bir mücadelenin neticesidir" cevabını verdi.