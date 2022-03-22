Akşener, İmamoğlu’nu fena satışa getirdi

Abdulkadir Selvi, Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu arasına kara kedi girdiğini belirtti. İmamoğlu’nu "İkinci Fatih"e benzeten, yüzünde Rabbi Yessir’i gören, hatta “Bu çalışma performansınızın devamını dilerim ki cumhurbaşkanlığı seçiminde lazım” diyen Akşener'in, isimsiz cumhurbaşkanı adayı önerisiyle İmamoğlu’nu saha dışına ittiğine dikkat çeken Selvi, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na çok güçlü bir şekilde destek vermişti.

İmamoğlu’nu İkinci Fatih’e benzetmiş, yüzünde Rabbi Yessir’i görmüş hatta “Bu çalışma performansınızın devamını dilerim ki cumhurbaşkanlığı seçiminde lazım” demişti.

Akşener daha ne desin?

Bir tek cumhurbaşkanı adayımın adı Ekrem soyadı İmamoğlu dememişti.

Bunu Millet İttifakı’nda ortağı Kemal Kılıçdaroğlu’na rağmen yapmıştı.

Çünkü cumhurbaşkanı adaylığında Kılıçdaroğlu’nun en büyük rakibi Ekrem İmamoğlu.

İSİMSİZ CUMHURBAŞKANI ADAYI

Ancak Meral Akşener, Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın programında, “İsimsiz cumhurbaşkanı adaylığı”nı ortaya attı. “Biz cumhurbaşkanlığına yeni bir Sayın Erdoğan seçmeyeceğiz. Yani Almanya, Finlandiya Cumhurbaşkanı gibi adını bile bilmediğiniz derleyici toparlayıcı, bu ülkede herkesin cumhurbaşkanı olacak bir kişiyi aday göstereceğiz” dedi.

Akşener’in açıklaması, Kılıçdaroğlu’na kırmızı kart olarak yorumlandı. Onlardan birisi de bendim. Çünkü Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanının devleti bilen ve siyasetten gelme birisi olacağını söylemişti.

İMAMOĞLU BOYUTU

Ama dün haber kaynaklarımla yaptığım görüşmelerde İmamoğlu boyutunu atladığımı fark ettim.

Ekrem İmamoğlu da isimsiz bir cumhurbaşkanı adayı değil. Tam aksine İstanbul seçimlerinde elde ettiği başarı nedeniyle ismi muhtemel cumhurbaşkanı adayları arasında geçiyor.

O nedenle Akşener, isimsiz cumhurbaşkanı adayı önerisiyle Ekrem İmamoğlu’nu da saha dışına itiyor.

Akşener’deki tavır değişikliğini soruşturdum.

Doğrusu Meral Hanım, Millet İttifakı ortağı Kılıçdaroğlu’nu kırmak istemiyor.

O nedenle İmamoğlu konusunda daha fazla ısrarlı olmak istemiyor diye düşünmüştüm. Bu kanaatimin oluşmasında son zamanlarda İYİ Parti cephesinden Kılıçdaroğlu konusunda aldığım olumlu değerlendirmelerin etkisi yok değildi. Ama kulisleri yoklayınca başka bir şeyle karşılaştım.

İMAMOĞLU’NA KIRGIN MI?

Meral Akşener’in İmamoğlu’na kırıldığı söyleniyor.

İYİ Parti Lideri Akşener ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu arasında bir soğukluk olup olmadığını bilmiyorum. Bu kanaate ulaşmak için bir süre izlemek gerekiyor.

Çünkü siyasette zaman zaman bu tür söylentiler çıkar ama asıl önemli olan Akşener’in İkinci Fatih’ten isimsiz cumhurbaşkanı adaylığa noktasına gelmesi oldu.

Akşener’i tavır değişikliğine iten ne oldu?

İsimsiz cumhurbaşkanı adaylığını önerirken Akşener’in aklında bir isim var mı?

Meral Akşener gibi tecrübeli bir siyasetçinin laf olsun diye bu öneriyi gündeme getirdiğini düşünmüyorum. (...)"