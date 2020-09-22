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Siyaset Akşener, Erdal Sarızeybek’i GİK’e atadı
Siyaset

Akşener, Erdal Sarızeybek’i GİK’e atadı

15 Temmuz'da darbeye direnmeme çağrısı yapan Erdal Sarızeybek, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından GİK listesine alındı.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 15:51:00 -
Akşener, Erdal Sarızeybek’i GİK’e atadı

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı gerçekleştirildi. Kurultaya tek aday olarak giren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, koltuğuna tekrar oturdu. Partinin yönetim kadrosunun da yenilendiği kurultaya skandallar damgasını vurdu. İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın’ın partililere, “Seçilmeyecekler” listesi göndermesi delegelerle büyük tepkiye neden olurken, Genel İdare Kurulu’na (GİK) seçilen bir isim de büyük infial uyandırdı.

Son kurultayda İYİ Parti Genel İdare Kurulu’na, emekli Albay Erdal Sarızeybek seçildi. Sarızeybek, bizzat İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından listeye yazıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin partiden kovduğu Erdal Sarızeybek, Ocak ayında İYİ Parti’ye geçtiği zaman, rozetini bizzat Akşener takmıştı. Akşener ile Sarızeybek arasındaki siyasi yakınlık dikkatlerden kaçmazken, emekli albayın skandal çıkışları tekrar gündeme geldi.

15 Temmuz’da FETÖ’ye direnmeme çağrısı

Erdal Sarızeybek, FETÖ’cüler tarafından düzenlenen 15 Temmuz hain darbe kalkışması sırasında darbeye direnilmemesi gerektiğini söylemiş ve halkı sokağa çağıran Cumhurbaşkanı, Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan hakkında akılalmaz ifadeler kullanmıştı.

Camiler şu an halkı sokağa çağırıyor, yazıklar olsun!” diyen Sarızeybek, Erdoğan için, “Halkı şu an devlete karşı sokağa çağırıyorsun! Aklı selim olan, asla ve asla devlete ve millete karşı sokağa çıkmasın” diye yazmıştı.

İşte Erdal Sarızeybek’in 15 Temmuz hain darbe kalkışması sırasında yaptığı rezil paylaşımlar:

Bahçeli, Sarızeybek’i kovmuş

Emekli Albay Erdal Sarızeybek'in 2015 yılında üye olduğu MHP’den Devlet Bahçeli tarafından kapı dışarı edildiği ortaya çıkmıştı. Detaylar için:

Sır operasyon! 15 Temmuz darbecisini Bahçeli kapı dışarı etmiş…
Sır operasyon! 15 Temmuz darbecisini Bahçeli kapı dışarı etmiş…

Siyaset

Sır operasyon! 15 Temmuz darbecisini Bahçeli kapı dışarı etmiş…

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Yorumlar

Fikri

Tam da kendi fikriyatından birini bulmuş. Size oy değil kirli çorabımı bile vermem be.
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hizipsavar

sen süzme vatan ....isin Allah c.c. ..... versin hepinizi ....... nasıl bir insansınız siz nasıl yiyior içiyor hava alıyorsunuz da utanmıyorsunuz. meral artık senden iyice sapıttın. partin chp ile berbaer ulusal güvenlik sorunu oldu haberin olsun. siz milliyetçi veya ülkücü falan değilsiniz.
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