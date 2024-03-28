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Siyaset Akşener CHP ve İmamoğlu ekibinin para kulesi rezaletine yüklendi!
Siyaset

Akşener CHP ve İmamoğlu ekibinin para kulesi rezaletine yüklendi!

Yeniakit Publisher
2024-03-28 22:20:00 - 2024-03-28 22:28:30

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'lilerin skandal para sayma görüntülerine "simsar" tepkisi gösterdi.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş'in para sayma görüntülerine bir tepki de İP'li Akşener'den geldi.

Akşener Ankara'da katıldığı iftar programında konuştu.

Gündeminde CHP'deki skandal para sayma görüntüleri vardı. Meral Akşener 6'lı masadaki ortaklarına, "Cumhurbaşkanı adayı" olsun diye direttiği İmamoğlu ile ekibine şu sözlerle yüklendi:

"İşi iyice simsarlığa döktüler. Vizyonları, projeleri yarıştırmak yerine valizleri, taoularla villaları yarıştırmaya başladılar."

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