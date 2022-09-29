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Siyaset Akşener bunu ne zaman diyecek? "74 yaşındaki Apo'nun cezaevinde olmasına vicdanım müsaade etmedi"
Siyaset

Akşener bunu ne zaman diyecek? "74 yaşındaki Apo'nun cezaevinde olmasına vicdanım müsaade etmedi"

28 Şubat'ın darbecileri için, "90 yaşındaki insanları hapislerde olmasını doğru bulmadığımı ifade etmek isterim. Vicdanım müsaade etmedi." diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, PKK elebaşısı Abdullah Öcalan için, ne zaman "74 yaşındaki Apo'nun cezaevinde olmasına vicdanım müsaade etmedi." diyeceği merak konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-29 22:00:00 - 2022-09-29 22:07:38

 Yeniakit.com.tr 

Habertürk TV canlı yayınında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 28 Şubat darbecisi generallerin hapiste olmasına ilişkin konuştu.

Darbecilerden şikayetçi olmadığını söyleyen Akşener, "28 Şubat için çağrıldım. Orada ölümle tehdit edilen kişi bendim. Gittim, konuştum, ifademi verdim. 7 saat ayakta ifade verdim. Ondan sonra bana 'şikayetçi misin' dediklerinde, 'ben kişisel olarak şikayetçi olamam, buna siz karar vereceksiniz' dedim." ifadelerini kullandı.

Darbecilerin hapse atılmasına vicdanının müsaade etmediğini belirten İP'li Akşener, şöyle devam etti:

Tahmin edemeyeceğiniz hakaretlere maruz kaldım. Ama bunlara direndik. 90 yaşındaki insanları hapislerde olmasını doğru bulmadığımı ifade etmek isterim. Vicdanım müsaade etmedi.

Meral Akşener'in, PKK elebaşısı Abdullah Öcalan için, ne zaman "74 yaşındaki Apo'nun cezaevinde olmasına vicdanım müsaade etmedi." diyeceği merak konusu oldu.

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