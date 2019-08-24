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Akşehir’de Onur Günü kutlandı

Konya’nın Akşehir ilçesinde ‘Onur Günü’ kutlandı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:10
Akşehir’de Onur Günü kutlandı

Konya’nın Akşehir ilçesinde ‘Onur Günü’ kutlandı.


Milli mücadelede Batı Cephesi Karargahı göreviyle çok önemli bir rol üstlenen Konya’nın Akşehir ilçesinde, taarruz hazırlıklarının sona ererek, karargahın taşındığı 24 Ağustos 1922 tarihi anısına her yıl düzenlenen ‘Onur Günü’ törenle kutlandı.


Törende eski kaymakamlık binası önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Belediye Başkanı Salih Akkaya yaptığı konuşmada, Akşehir’in zafere giden yolda, coğrafi konumu, ekonomik gücü, iş gücü kaynağı ve demiryolu hattı üzerinde bulunması nedeniyle etkin bir rol oynadığını söyledi.


Düşmana son darbenin vurulmasında Akşehir’in büyük önemi bulunduğunu ifade eden Akkaya, “Yeniden dirilişin destanının yazıldığı topraklarımızda, düşmana son darbenin vurulmasında şehrimizin büyük önemi bulunmaktadır. Büyük zaferin besmelesi Akşehir’de çekilmiştir. Bu kutsal vatanın savunmasında Akşehirliler tek vücut olarak, askerimize her türlü lojistik desteği sağlayarak cephe gerisinin kahramanları olarak tarihteki yerini almışlardır. Mustafa Kemal Atatürk tarafından, 28 Temmuz 1922’de, taarruza ilişkin yapılacak savaş hazırlıklarının düşmana fark ettirilmemesi için düzenlenen futbol müsabakası da, Akşehir’in ne denli önemli bir yer olduğunu göstermektedir” dedi.


Başkan Akkaya’nın konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu ve Akşehir Belediyesi Mehter Grubu bir gösteri sundu. Protokol ve törene katılan heyet mehter grubu eşliğinde temsili olarak, ’Akşehir üstünden Afyon’a Yürüyüş’ yaptı. Yürüyüş sonunda Akşehir Batı Cephesi Karargahı Müzesine ulaşıldı. Müzeyi ziyaret eden heyete Akşehir Müze Müdürü Sevcan Karapıçak, Batı Cephesi Karargahı Müzesi hakkında bilgi verdi.


Törene Akşehir Kaymakam Vekili Mehmet İlidi, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Garnizon Komutan Vekili Binbaşı Hüseyin Karamanoğlu, ilçe protokolü, kamu kurum müdür ve amirleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:10
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