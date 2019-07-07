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Akşehir Gülmece Parkı, sanat atölyesine dönüştü

60.

07 Temmuz 2019 Pazar 14:02
Akşehir Gülmece Parkı, sanat atölyesine dönüştü

60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Şenliği kapsamında Akşehir Gülmece Parkında atölye çalışmaları yapan Sanata Saygı Platformu üyeleri, açık havada yaptıkları çalışmalarla Gülmece Parkında birçok sanatsal faaliyete imza atıyor.


Sanata Saygı Platformu üyeleri, açık havada yaptıkları resim, seramik, taş boyama, ahşap oyuncak, kukla, ebru, kaligrafi, hat sanatı, kaatı sanatı çalışmalarıyla şenlik süresince performans sergileyerek birçok sanatsal ürünü Akşehir’e kazandırıyor. Yaptıkları çalışmalara Akşehirli çocukları da dahil eden sanatçılar çocuklarla birlikte uygulamalı performanslar da yapıyorlar.


Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü A. Barbaros Topaloğlu, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Müze Müdürü Sevcan Karapıçak ile birlikte Akşehir Gülmece Parkında atölye çalışmaları yapan Sanata Saygı Platformu üyelerini ziyaret ederek yaptıkları çalışmalar hakkında Platform Başkanı Mustafa Erol’dan bilgiler aldı. Sanatçılara yaptıkları çalışmalar için tebriklerini sunan Başkan Akkaya, şenlik sonunda biten ürünleri görmenin ve sergilemenin kendilerine mutluluk vereceğini vurguladı.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 14:02
  1. sanat
  2. sergi
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