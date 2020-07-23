  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Aktüel

Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-23 19:08:51 -
Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, şüpheliler E.K. (36), O.Ö. (51), A.B. (39) ve Ş.C'yi (19) takibe aldı.

Şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşan ekipler, ardından operasyon düzenledi. Şüphelilerin bulunduğu otomobili kent merkezinde oluşturulan kontrol noktasında durduran ekiplerin yaptığı aramada, aracın gizli bölmelerine saklanmış çok sayıda uyuşturucu hap ve 7 kilogram 500 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli polis merkezine götürüldü. İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K. ve Ş.C. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, O.Ö. ile A.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Bölgeden istihbarat bilgisi aldım’ diyerek açıkladı: Hafter, Türkiye'ye teklif yaptı
Dünya

‘Bölgeden istihbarat bilgisi aldım’ diyerek açıkladı: Hafter, Türkiye'ye teklif yaptı

Gazeteci Ramazan Bursa, Libya'daki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Hafter'in gelinen noktada Türkiye ile bir uzlaşıya varmak iç..
Azerbaycan'ın SİHA hamlesi sonrası tutuşan Ermenistan ve Rusya'dan dikkat çeken hamle
Dünya

Azerbaycan'ın SİHA hamlesi sonrası tutuşan Ermenistan ve Rusya'dan dikkat çeken hamle

Azerbaycan'ın Türkiye'den SİHA almak için girişimde bulunması sonrası tutuşan Ermenistan ve sahibi Rusya'dan dikkat çeken bir hamle geldi. R..
Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği kritik viraj! Bursaspor ile Adana Demirspor rövanş ve final tarihleri belli oldu
Spor

Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği kritik viraj! Bursaspor ile Adana Demirspor rövanş ve final tarihleri belli oldu

Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Bursaspor ile Adana Demirspor berabere kaldı. Bir s..
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı