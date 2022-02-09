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Yerel Aksaray'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Yerel

Aksaray'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Aksaray'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Öte yandan, Kestek'in kanser tedavisi için hastaneye gittiği sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 13:17:00 - 2022-02-09 13:20:27
Aksaray'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Mustafa Asal (51) idaresindeki 68 BG 682 plakalı tır, Aksaray-Konya kara yolunun 5. kilometresinde, Mehmet Dabanlı (30) yönetimindeki 06 YA 1355 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Asal ile araçtaki Sıdıka Kestek (45) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Asal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, Kestek'in kanser tedavisi için hastaneye gittiği sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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