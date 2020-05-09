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Aktüel

Aksaray'da seyir halindeki otomobil yandı

Yeniakit Publisher
2020-05-09 22:00:45 -
Aksaray'da seyir halindeki otomobil yandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da seyir halindeyken motorunda yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Adana-Aksaray kara yolu Hamidiye Mahallesi kavşağında, Uğur Abay'ın kullandığı 68 EV 952 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücünün araçtan inmesinin ardından çevredekiler yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Sürücü Abay yara almadan kurtulurken, yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

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