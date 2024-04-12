Aksaray'da polisler bayram denetiminde

Aksaray'da vatandaşların huzur ve güven içerisinde bayram geçirmeleri için ilk gün başlatılan denetimler bugün de devam etti.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince bayramın ilk gününde başlatılan denetimler son günde de aralıksız devam etti. Vatandaşların huzur ve güven ortamında bayram geçirmesi için yapılan denetimde araçları tek tek durduran asayiş polisleri araçları kontrolden geçirirken, didik didik arama gerçekleştirdi. Öte yandan, sürücü ve yolcu konumundaki vatandaşların Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dijital ortamda takip edilen denetimde GBT sorgulamaları POLCEP sistemi üzerinden anlık bildirildi. Şehir genelinde birçok noktada denetim yapan polis ekipleri sürücüleri de trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.