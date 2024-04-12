Aksaray'da polisler bayram denetiminde
Aksaray'da, vatandaşların huzur ve güven içinde bayramlarını geçirebilmeleri için başlatılan denetimler ilk günün ardından bugün de devam etti. İl genelinde polis ekipleri, yoğun olarak alışveriş merkezleri, toplu taşıma durakları, cadde ve sokaklarda görev aldı. Pandemi tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu, sosyal mesafe kuralları ve hijyen önlemleri konusunda denetimler gerçekleştirildi. Bu sayede bayramın huzurlu ve güvenli bir şekilde geçmesi için önlemler alınmış oldu.
Aksaray'da vatandaşların huzur ve güven içerisinde bayram geçirmeleri için ilk gün başlatılan denetimler bugün de devam etti.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince bayramın ilk gününde başlatılan denetimler son günde de aralıksız devam etti. Vatandaşların huzur ve güven ortamında bayram geçirmesi için yapılan denetimde araçları tek tek durduran asayiş polisleri araçları kontrolden geçirirken, didik didik arama gerçekleştirdi. Öte yandan, sürücü ve yolcu konumundaki vatandaşların Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dijital ortamda takip edilen denetimde GBT sorgulamaları POLCEP sistemi üzerinden anlık bildirildi. Şehir genelinde birçok noktada denetim yapan polis ekipleri sürücüleri de trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.