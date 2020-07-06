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Aktüel

Aksaray'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-06 10:39:02 -
Aksaray'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 4 kişi yaralandı.

Ramazan Çelik (48) idaresindeki 68 FC 251 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolu 10. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın etkisiyle araçtan kopan tavan 10 metre uzağa fırladı.

Kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan Veysel Cullaz (48) hayatını kaybederken, sürücü Çelik ile İsmail (43), Nilüfer (41) ve Ömer Sakarya (21) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Çelik'in, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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