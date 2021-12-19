Aksaray’da okullar tatil mi? Aksaray okullar tatil mi? (20 Aralık Pazartesi okul tatil mi?
Aksaray’da okullar tatil mi? Kar yağışı yurdun büyük bir bölümünde etkili oluyor. Yurdun büyük bölümünde kendini gösteren kar yağışı Aksaray’da da etkili oldu. Karla mücadele ekipleri, ilçe merkezi ve köy yollarında ulaşımda aksama yaşanmaması için kar temizleme çalışması yürüttü. Peki Aksaray’da okullar tatil mi? Aksaray 20 Aralık okullar tatil mi? Aksaray hangi ilçelerinde okular tatil mi? İşte detayları.
Kar yağışı Aksaray’da da etkisini sürdürüyor.Dün sabaha karşı başlayan kar yağışı gün boyu etkisini sürdürdü. Gece yarısı da etkisini artırarak devam eden ve yaklaşık 23 saattir aralıksız yağan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı olumsuzları da beraberinde getirdi.
Aksaray'da okullar tatil mi 20 Aralık
Aksaray’da etkili olan kar yağışınedeniyle okulların tatil olup olmayacağı hem öğrenci hem de veliler tarafından merak ediliyor. Aksaray’Da eğitim öğretime bir günlük ara verilip verilmeyeceği yönünde Aksaray Valiliğinden henüz bir açıklama yapılmadı.
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