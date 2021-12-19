Aksaray’da okullar tatil mi? Aksaray okullar tatil mi? (20 Aralık Pazartesi okul tatil mi?

Kar yağışı Aksaray’da da etkisini sürdürüyor.Dün sabaha karşı başlayan kar yağışı gün boyu etkisini sürdürdü. Gece yarısı da etkisini artırarak devam eden ve yaklaşık 23 saattir aralıksız yağan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı olumsuzları da beraberinde getirdi.

Aksaray'da okullar tatil mi 20 Aralık

Aksaray’da etkili olan kar yağışınedeniyle okulların tatil olup olmayacağı hem öğrenci hem de veliler tarafından merak ediliyor. Aksaray’Da eğitim öğretime bir günlük ara verilip verilmeyeceği yönünde Aksaray Valiliğinden henüz bir açıklama yapılmadı.

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