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Aktüel Aksaray'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Aktüel

Aksaray'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 22:40:58 -
Aksaray'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da işçi servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Nazim Tarhan (33) kontrolündeki 68 BR 032 plakalı minibüs ile Bülent Altınsoy (43) idaresindeki 68 DA 920 plakalı otomobil, Mehmet Altınsoy Caddesi'nde çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücülerle birlikte Sayed Aziz (40), Razik Anilnamat (35), Haluk Doğan Çanatan (23) ve Zarife Doyun (82) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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