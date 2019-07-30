Aksaray’da içme suyu kontrolleri titizlikle yürütülüyor

Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Çevre Sağlığı Birimince içme sularında rutin olarak yapılan kontroller yaz aylarının gelmesiyle artırıldı.

Özellikle ambalajlı suları bayi, tali bayiler veya depoların belediye ruhsatları haricinde İl Sağlık Müdürlüğünce de izinlerinin olup olmadığı düzenli olarak kontrolden geçiriliyor. İl İl Sağlık Müdürü Cengizhan Kılıçaslan, insani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmeliğin, doğal mineralli sular hakkında yönetmelik ve ambalajlı su satış yerleriyle ambalajlı su nakil araçlarının tabii olacağı usul ve esaslar hakkında tebliğ hükümleri gereğince Aksaray genelinde tüm ambalajlı sulardan Sağlık Bakanlığınca belirlenen sayılarda her ay piyasadan numuneler alınarak Konya ve Aksaray Halk Sağlığı Laboratuvarlarında analizlerinin yapıldığını söyledi.

Sularda uygunsuzluk durumunun tespiti halinde mikrobiyolojik yönden uygunsuz olan numunenin Türkiye genelinde aynı tarih, parti ve seri nolu sular toplatılıp fabrikanın bulunduğu ilde imha edilerek firmaya bakanlık tarafından para cezası kesildiğini belirten Kılıçaslan, “Kimyasal uygunsuzluklarda şahit numunenin analizi tekrar yapılarak uygunsuz çıkması durumunda yine aynı işlemler yapılıyor. İl Sağlık Müdürlüğünce Aksaray halkının sağlıklı su temini konusunda çalışmalar titizlikle devam ediyor” dedi.