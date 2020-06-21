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Aktüel

Aksaray'da dini nikahla birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-21 16:57:31 -
Aksaray'da dini nikahla birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da dini nikahla birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Hassas Mahallesi 6645. Sokak'taki bir apartmanda Rabia Ergin'in (36) dün silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı Ahmet Koyak'ın (49) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

Hassas Mahallesi'ndeki 6645. Sokak'taki apartmanın 2. katında oturan Rabia Ergin ile dini nikahla birlikte yaşadığı Ahmet Koyak arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Koyak, Ergin'e defalarca ateş edip kaçmıştı.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Rabia Ergin'in hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Olayın ardından bir süre kaçan Koyak, polis ekiplerini arayarak teslim olmuştu.

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