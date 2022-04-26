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Dünya Aksaray'da bir kişi evinde ölü bulundu
Dünya

Aksaray'da bir kişi evinde ölü bulundu

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde, bir süredir kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 20:41:00 -
Aksaray'da bir kişi evinde ölü bulundu

Plevne Mahallesi'ndeki müstakil evinde yalnız yaşayan Selami Alp'ten (48) bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ağabey Orhan Alp'teki yedek anahtarla içeri giren ekipler, Selami Alp'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Alp'in cesedi, incelemenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Alp'in vücudunda yara ya da darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

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