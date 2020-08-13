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Aktüel

Aksaray'da 77 yaşındaki kişi tartıştığı eşini tabancayla yaraladı

Yeniakit Publisher
2020-08-13 12:14:10 -
Aksaray'da 77 yaşındaki kişi tartıştığı eşini tabancayla yaraladı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da tartıştığı eşini tabancayla yaralayan 77 yaşındaki zanlı gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Yuva köyünde Musa ile eşi Emsal Ş. (61) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Musa Ş, tartışma sırasında tabancayla eşini göğsünden yaraladı.

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Emsal Ş'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Musa Ş, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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