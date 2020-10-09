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Ekonomi Aksaray ve Karaman'da 291 milyon metreküp su tarım arazilerine verildi
Ekonomi

Aksaray ve Karaman'da 291 milyon metreküp su tarım arazilerine verildi

Yeniakit Publisher
2020-10-09 10:03:04 -
Aksaray ve Karaman'da 291 milyon metreküp su tarım arazilerine verildi

ANKARA (AA) - Aksaray ve Karaman'da 2020 sulama sezonunda yaklaşık 291 milyon metreküp su tarım arazilerine verildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden (DSİ) yapılan yazılı açıklamaya göre, suyu depolamak, inşa edilen sulama tesisleriyle tarım arazilerine ulaştırmak ve bu süreçte su kayıplarını minimum seviyeye indirmek önem taşıyor.

Sulamada modern tekniklere geçilmesi için çalışan DSİ, Aksaray'da kapalı sistem sulamaları için büyük yatırımlar yapıyor. 214 bin 200 dekar tarım arazisini modern sulama şebekesine kavuşturacak projede de çalışmalar devam ediyor. Bununla birlikte inşaat aşamasında 2 sulama tesisi daha bulunuyor.

Aksaray ili sulama planı kapsamında 16 Nisan'da açılan sulama sezonu 10 Eylül'de tamamlandı. İl genelindeki tarım arazilerine yaklaşık 74 milyon metreküp su verildi. Ülke ekonomisine 2020 yılı birim fiyatlarıyla yaklaşık 210 milyon lira katkı sağlandı.

- Karaman

Karaman ili sulama planı kapsamında 15 Nisan'da açılan sulama sezonu da 18 Eylül'de tamamlandı.

İl genelindeki tarım arazilerine yaklaşık 217 milyon metreküp su verildi. Ülke ekonomisine 2020 yılı birim fiyatlarıyla yaklaşık 450 milyon lira katkı sağlandı.

Böylece, iki ilde tarım arazilerine yaklaşık 291 milyon metreküp su ulaştırıldı.

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