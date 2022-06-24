Akşamdan hazırla sabah pişir: Sivas katmeri tarifi

Sivas Katmeri Malzemeleri

650 gr. beyaz un

1 küçük paket kuru maya

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

2 su bardağı ılık su

200 gr. eritilmiş tereyağ

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı susam

Sivas Katmeri Nasıl Yapılır?

Unu derin bir kaseye koyun. Ortasını açın. Şekeri ve kuru mayayı dökün. Unun etrafına tuzu serpin ve orta kısmına ılık su dökün. Dilerseniz suyun yarısını sütte ekleyebilirsiniz.

Hamuru yoğurmaya başlıyoruz. Ele yapışan yumuşacık bir hamur elde ediyoruz. Üstünü kapatıp hamuru mayalamaya bırakıyoruz.

Hamuru 28 parçaya bölüyoruz. Beze haline getiriyoruz. Her bir bezeyi tatlı tabağı büyüklüğünde açıyoruz. Diğer bir tarafta eritilmiş tereyağ ve sıvı yağını karıştırıyoruz. Açtığımız her bir bezenin üstüne yağ sürüyoruz üst üste koyuyruz. 14 beze üst üste..

Tezgaha un serpip merdaneyle açıyoruz. Açıldıktan sonra üstüne yeniden tereyağlı karışım sürüyoruz ve katlıyoruz. Videodaki gibi katlanacak. Ya da aşağıdaki fotoğraftan görebilirsiniz.

Yağlı kağıt serili tepsiye yaptığımız katmeri koyuyoruz. Diğer katmeri de aynı şekilde yapıyoruz. Keskin bir bıçakla kesikler atıyoruz. 15-20 dakika üstünü kapatıp mayalanması için bekliyoruz. Tepsi mayalanması bittikten sonra üstüne yumurta sarısı sürüp susam serpiyoruz.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üstü nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Fırından çıkan tepsinin üstünü nemli bir bezle örtüp dinlendiriyoruz. Afiyet olsun.

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