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Medya Akşam çok mu içtiniz, T24'ün editörleri!
Medya

Akşam çok mu içtiniz, T24'ün editörleri!

Adı gayr-i meşru ilişki skandalları ile gündemden düşmeyen Sadettin Saran'ın açıklamalarını manşetinden paylaşıp, "İmam Hatip okullarının sayısı artıyor, Fen liseleri azalıyor" şikayetinde bulunan T24, bugün de Tıp fakültelerinin sayısının artmasından şikayetçi oldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-23 19:15:00 - 2022-07-23 19:21:16
Akşam çok mu içtiniz, T24'ün editörleri!

 Yeniakit.com.tr 

Yaşadığı gayr-i meşru ilişkileri ile gündemden düşmeyen Sadettin Saran, eğitim sistemini kendince eleştirdiği bir video kaydederek, lafı evirip çevirip İmam Hatip düşmanlığına getirdi.

Saran, "İmam Hatip liselerinin sayısı sürekli artırılıyor ama öğrenci sayısı neredeyse hiç artmıyor. Meslek liselerine, teknik liselere, Anadolu ve Fen Liseleri'ne ilgi bir hayli artmasına rağmen oralarda tersi, okul sayısı azaltılıyor." dedi.

Akşam çok mu içtiniz?

Sadettin Saran'ın açıklamalarını manşetine çeken T24, haber başlığına Saran'ın, İmam Hatip okulları ile ilgili tüm ifadelerini sığdırıp, düşmanlığa ortaklık etti.

Aynı T24 bugün de Tıp fakültelerinin sayısından şikayetlendi.

Tıp fakültelerinin sayısının eleştirildiği bugünkü haberde de, "Tıp fakültelerinin sayısı artıyor, niteliği azalıyor; "Hasta bile görmeden mezun olan öğrenciler var!" ifadeleri kullanıldı.

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