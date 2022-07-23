Akşam çok mu içtiniz, T24'ün editörleri!

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Yaşadığı gayr-i meşru ilişkileri ile gündemden düşmeyen Sadettin Saran, eğitim sistemini kendince eleştirdiği bir video kaydederek, lafı evirip çevirip İmam Hatip düşmanlığına getirdi.

Saran, "İmam Hatip liselerinin sayısı sürekli artırılıyor ama öğrenci sayısı neredeyse hiç artmıyor. Meslek liselerine, teknik liselere, Anadolu ve Fen Liseleri'ne ilgi bir hayli artmasına rağmen oralarda tersi, okul sayısı azaltılıyor." dedi.

Akşam çok mu içtiniz?

Sadettin Saran'ın açıklamalarını manşetine çeken T24, haber başlığına Saran'ın, İmam Hatip okulları ile ilgili tüm ifadelerini sığdırıp, düşmanlığa ortaklık etti.

Aynı T24 bugün de Tıp fakültelerinin sayısından şikayetlendi.

Tıp fakültelerinin sayısının eleştirildiği bugünkü haberde de, "Tıp fakültelerinin sayısı artıyor, niteliği azalıyor; "Hasta bile görmeden mezun olan öğrenciler var!" ifadeleri kullanıldı.