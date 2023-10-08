  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'den flaş “Türkiye” kararı! Tüm dünyaya az önce ilan ettiler

Netanyahu'yu küplere bindirecek gelişme! Hamas, tüm dünyaya böyle duyurdu! Az önce ilan ettiler

Bir ülke daha İsrail ile savaşa girdi!

Böyle rezil bir siyaset görülmedi! CHP delegeleri satılık mı?

Kassam Tugayları müthiş görüntüleri paylaştı

Canan Karatay’dan kötü haber az önce geldi! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu

İsrail askeri hüngür hüngür ağladı

İstanbul-Ankara arası için düşünülüyor! Al sana “çılgın proje”! Duyan, “Bu gerçekten doğru mu” diye birbirine soruyor! O tarihte hazır

Solcu gazete şaşırttı! Gazeteler siyonist İsrail’e baskını nasıl gördü

O kızcağızın eteğini kaldırıp şaplak attığını ballandırarak anlatmıyor muydun? Utanmazlığını şimdi böyle mi örtüyorsun
Dünya Aksa Tufanı ile şoku yaşadılar! İsrail resmi olarak savaş ilan etti
Dünya

Aksa Tufanı ile şoku yaşadılar! İsrail resmi olarak savaş ilan etti

Yeniakit Publisher
2023-10-08 17:14:00 -
Aksa Tufanı ile şoku yaşadılar! İsrail resmi olarak savaş ilan etti

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugaylarının 'Aksa Tufanı' ile neye uğradığını şaşıran İsrail'de Güvenlik Kabinesi, resmi olarak savaş ilan etti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın dün sabah saatlerinde İsrail'e yönelik başlattığı 'Aksa Tufanı Operasyonu'na 'Demir Kılıçlar Operasyonu'yla karşılık veren İsrail’de Güvenlik Kabinesi toplanmıştı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, resmi olarak savaş ilan etti. Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, kabinenin savaş durumunu ilan etmesiyle önemli askeri adımların atılması kararı alındığı kaydedildi. Açıklamada, savaş kararının dün Hamas tarafından başlatılan operasyon nedeniyle zorunlu olarak alındığı aktarıldı.

İsrail'in hedefi: Gazze'de katliamları sürdürmek!

Dün toplanan İsrail Güvenlik Kabinesi toplantısının basına açık kısmında konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail halkına “birleşin” çağrısı yaparak, “Sabah saatlerinden bu yana İsrail savaştadır. İlk hedefimiz, bölgeye sızan düşmanı temizlemek, saldırıya uğrayan yerleşim alanlarımızda güvenliği ve barışı sağlamak. İkinci hedefimiz ise Gazze Şeridi’nde de düşmana ağır bedel ödetmek. Üçüncü hedefimiz ise kimsenin bu savaşa katılma hatası yapmaması için diğer bölgeleri güçlendirmek” ifadelerini kullanmıştı.

Operasyonun adı Aksa Tufanı İsrail’de neler oluyor? İşte tüm detaylar
Operasyonun adı Aksa Tufanı İsrail’de neler oluyor? İşte tüm detaylar

Gündem

Operasyonun adı Aksa Tufanı İsrail’de neler oluyor? İşte tüm detaylar
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Başkan Erdoğan'dan 'Aksa Tufanı' operasyonuyla ilgili ilk açıklama!
Başkan Erdoğan'dan 'Aksa Tufanı' operasyonuyla ilgili ilk açıklama!

Gündem

Başkan Erdoğan'dan 'Aksa Tufanı' operasyonuyla ilgili ilk açıklama!

İsrail 75 yıllık tarihinde hiç bu kadar can kaybı yaşamadı!
İsrail 75 yıllık tarihinde hiç bu kadar can kaybı yaşamadı!

Gündem

İsrail 75 yıllık tarihinde hiç bu kadar can kaybı yaşamadı!

Müslümanlar Mescid-i Aksa'da kıyamda: Lebbeyk Ya Aksa!
Müslümanlar Mescid-i Aksa'da kıyamda: Lebbeyk Ya Aksa!

Sosyal Medya

Müslümanlar Mescid-i Aksa'da kıyamda: Lebbeyk Ya Aksa!

İsrail güçleri ilk defa gerçek teröristi vurdu
İsrail güçleri ilk defa gerçek teröristi vurdu

Gündem

İsrail güçleri ilk defa gerçek teröristi vurdu

'Aksa Tufanı'nda önemli rol oynuyor! Kassam Tugayları yeni Kamikaze İHA Zouari’yi tanıttı
'Aksa Tufanı'nda önemli rol oynuyor! Kassam Tugayları yeni Kamikaze İHA Zouari’yi tanıttı

Dünya

'Aksa Tufanı'nda önemli rol oynuyor! Kassam Tugayları yeni Kamikaze İHA Zouari’yi tanıttı

Bakan Fidan, İspanyalı ve Ürdünlü yetkili isimler ile görüşme yaptı: İsrail-Filistin hakkında kritik temaslar trafiği
Bakan Fidan, İspanyalı ve Ürdünlü yetkili isimler ile görüşme yaptı: İsrail-Filistin hakkında kritik temaslar trafiği

Gündem

Bakan Fidan, İspanyalı ve Ürdünlü yetkili isimler ile görüşme yaptı: İsrail-Filistin hakkında kritik temaslar trafiği

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23