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Ekonomi Aksa Doğalgaz, online işlemler kanalı ve çözüm hattıyla hizmetine devam ediyor
Ekonomi

Aksa Doğalgaz, online işlemler kanalı ve çözüm hattıyla hizmetine devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-11-19 12:09:33 -
Aksa Doğalgaz, online işlemler kanalı ve çözüm hattıyla hizmetine devam ediyor

ANKARA (AA) - Aksa Doğalgaz, Malatya'da online işlemler kanalı ve çözüm merkezi ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından itibaren çalışanları ve müşterilerinin sağlığı için gerekli tüm önlemleri alarak, şubelerinde güvenle hizmet vermeye devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Doğalgaz'ın internet adresinde yer alan online randevu sistemini kullanarak şubelerdeki işlemleri için randevu alabilen vatandaşlar, fatura ödeme işlemleri için de banka gişeleri, internet bankacılığı, telefon bankacılığı ve ATM'den ödeme ile otomatik ödeme talimatı verme seçeneklerini kullanabiliyor.

Ayrıca şubeye gitmeden işlemlerini yapmak isteyen aboneler ve yeni abone olmak isteyenler online işlemler kanalını kullanarak abonelik ve tarife bilgileri sorgulama, engelli bildirim formu, sözleşme başlatma, evrak tamamlama, sözleşme fesih, alacak iade işlemleri, geçici gaz kapatma talebi, sayaç bilgileri, tüketim bilgileri, anlık borç bilgisi hesaplama, fatura oluşturma, randevu, fatura ödeme noktalarını sorgulama gibi işlemleri kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.​​​​​​​

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