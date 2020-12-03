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Ekonomi Aksa Doğalgaz, engelli abonelere ve sporculara desteğini sürdürüyor
Ekonomi

Aksa Doğalgaz, engelli abonelere ve sporculara desteğini sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2020-12-03 10:28:34 -
Aksa Doğalgaz, engelli abonelere ve sporculara desteğini sürdürüyor

ANKARA (AA) - Aksa Doğalgaz'ın desteklediği Paralimpik Milli Tenis Takımı sporcularından Emirhan Toper, Alanya Open Turnuvası'nda Gençler Kategorisi'nde ikinci, Haydarpaşa Open Turnuvası'nda ise şampiyon oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2015 yılından bu yana "Can Yoldaşı" projesiyle engelli abonelerine acil durumlarda doğrudan hizmet götürerek engelleri kaldıran Aksa Doğalgaz, 2018 yılında başlattığı projeyle, "Tekerlekli Sandalye Milli Tenis Takımı" sporcularına da destek sağlıyor.

Aksa Doğalgaz'ın desteklediği Paralimpik Milli Tenis Takımı sporcularından Emirhan Toper, 17-26 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Alanya Open Turnuvası'nda Gençler Kategorisi'nde ikinciliği elde ederken, Haydarpaşa Open Turnuvası'nda ise İngiliz rakibini yenerek şampiyon oldu.

Şirketin destek verdiği junior takım sporcularından Emirhan Toper ve Yunus Emre Arslan daha önce dünya üçüncüsü olarak Türk tenis tarihinde bir ilki gerçekleştirmişti.

- Engelli abonelere "Can Yoldaşı" hizmeti

Alanındaki tek örnek olan "Can Yoldaşı" projesi kapsamında tehlike anında yalnız kalan, arama yaptığında yaşadığı problemi aktaramayacak durumdaki engelli aboneler "187 Doğal Gaz Acil Hattı" veya 444 4 187 numaralı Çözüm Merkezi’ni aradığında, sistem tanıma özelliğiyle kendilerine öncelik tanınarak doğal gaz acil ekipleri, engelli abonenin talebini anlatmasını beklemeden olay yerine yönlendiriliyor.

Engelli abonelerine acil hizmet sunarak hayatlarını kolaylaştırmayı hedefleyen Aksa Doğalgaz, yapmak istedikleri işlemler için müşteri temsilcisine bağlanan diğer engelli abonelere de öncelik sağlıyor ve talepleri en kısa sürede karşılıyor.

Ayrıca, engelli vatandaşlar, Aksa Doğalgaz şubelerinden ve aksadogalgaz.com.tr internet sitesi üzerinden Online İşlemler kanalından abone kayıtlarını gerçekleştirerek "Can Yoldaşı" projesine dahil olabiliyor.

Faaliyet alanında yer alan 27 il, 189 ilçe ve beldede yaklaşık 15,7 milyon nüfus, 5,4 milyon potansiyel aboneye hizmet veren Aksa Doğalgaz, Türkiye'nin en büyük özel doğal gaz dağıtımcısı konumunda bulunuyor.

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