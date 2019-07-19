0553 313 94 23

Aksa Doğalgaz "engel" tanımadı

Aksa Doğalgaz, işaret dilinin de kullanıldığı 2018 yılı faaliyet raporunu kamuoyuyla paylaştı

19 Temmuz 2019 Cuma 13:45
Aksa Doğalgaz "engel" tanımadı

ANKARA (AA) - Aksa Doğalgaz, 2018 yılına ilişkin "Can Yoldaşı" temasıyla hazırlanan faaliyet raporunda, engelli abonelerini dikkate alıp işaret diline de yer verdi.

Aksa Doğalgaz'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce "Doğal Güzellikler Atlası” temasıyla hazırlanan ve Türkiye’nin dört bir yanındaki doğal güzelliklerin tanıtıldığı faaliyet raporunun konsepti, bu kez "Can Yoldaşı" isimli sosyal sorumluluk projesi olarak belirlendi.

Şirket, engelli abonelerine sunduğu "Can Yoldaşı" programını faaliyet raporuna taşıdı. İşitme, konuşma ya da bedensel engeli olan abonelere yönelik sunulan evde abonelik hizmetleri, çağrı merkezinde öncelik, anında hizmet ve işaret dili bilen doğal gaz acil ekiplerinin çalışmalarının toplandığı "Can Yoldaşı" projesinden uygulamaların yer aldığı raporda işaret dili kullanıldı.

Söz konusu proje kapsamında tehlike anında yalnız olan, arama yaptığında yaşadığı problemi aktaramayacak durumdaki engelli aboneler "187 Doğal Gaz Acil Hattı"nı veya 444 4 187 numaralı Çözüm Merkezi’ni aradığında, öncelik tanınarak doğal gaz acil ekipleri, talebin anlatılmasını beklemeden olay yerine yönlendiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, şirketin yatırımlarla büyüdüğünü, bununla birlikte topluma karşı sorumluluklarının da bilincinde olarak hareket edildiğini vurguladı.

Arslan, geçen yıl 681 milyon lira ile 3 bin 409 kilometre yeni şebeke yatırımı yaptıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Aksa Doğalgaz olarak 2002 yılında başladığımız doğal gaz yolculuğumuz, bugün 4,5 milyar lira yatırımla toplamda 27 bin 883 kilometre şebeke uzunluğuna sahip, Türkiye'nin en büyük özel doğal gaz dağıtım şirketi olarak devam ediyor. Türkiye'deki 72 lisans bölgesinin 21'inde faaliyet göstererek, yıl sonu itibarıyla 8,5 milyar metreküple ülkemizde dağıtılan toplam doğal gazın yüzde 19,3'ünü Aksa Doğalgaz olarak biz gerçekleştirdik. Toplam abone sayımızı ise 3 milyona ulaştırdık. Cirolarımızı da bir önceki yılla karşılaştırıldığında yüzde 45 artırarak 4,2 milyar liraya çıkardık ve yıl sonunda 196 milyon net kar elde ettik.

Doğal gaz dağıtım ağının yükselmesiyle birlikte abone sayısı da artıyor. Türkiye'de 10 yıl önce kilometrekare başına 9 abone düşerken, bugün bu rakam 19,6'ya yükseldi. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı 2023'te kilometrekare başına abone sayısının 24'e yükseleceğini tahmin ediyoruz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 13:45
  1. Aksa Doğalgaz
  2. Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı
  3. Faaliyet Raporu
  4. Yaşar Arslan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    100. yılda gelen şampiyonluk
    1. 100. yılda gelen şampiyonluk
    2. Bülent Ecevit KKTC’de törenle anıldı
    3. Van Gölü’nün kirliliğine dikkat çeken..
    4. 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası..
    5. (Özel) İstanbul’da, sivrisinekle gelen..
    6. Oyuncaklarını satışa çıkaran çocuğa,..
    7. Şemsi Denizer futbol turnuvası sona..
    8. Kendilerini polis olarak tanıtarak..
    9. KATSO’da elektronik ihale eğitimi..
    10. Vali Karaloğlu: "Şehzade Korkut Cami..
    11. Çevre ve Şehircilik Müdürü, BİK..
    12. Van'da 17 düzensiz göçmenin öldüğü kaza
    13. Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı
    14. Petkim Limanı 4. kez "Yeşil Liman..
    15. Ali Koç'tan "19.07 Dünya..
    16. Aksa Doğalgaz "engel" tanımadı
    17. Eski Pakistan Başbakanı Abbasi'ye 13..
    18. GRAFİKLİ - Transfere damga vuranlar
    19. Su ürünleri ihracatında yeni hedef 2..
    20. Karesi Belediye Spor’da mezuniyet..
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!