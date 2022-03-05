Akrep Nalan, mirasını İslam düşmanı o vakfa bağışlamış

Bodrum'daki evinde solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden ve "Akrep Nalan" olarak bilinen Füsun Nalan Açın'ın mirasını kime bıraktığı ortaya çıktı. Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra oyunculuk da yapan Akrep Nalan'ın, mirasını yıllar evvel Nesin Vakfı'na bağışladığı belirlendi. 1973 yılında İslam düşmanı Aziz Nesin tarafından kurulan Nesin Vakfı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sizin için Akrep Nalan, bizim için çocuklarımızın Nalan ablası, güler yüzlü, güzel dostumuz Nalan Açın'ın vefatının üzüntüsü içindeyiz" denildi.